La France contre les géants du web: la nouvelle taxe commence

Ce qui est sur le point de se terminer a été une année de crise pour presque tout le monde, à l’exception d’une catégorie d’entreprises qui prospèrent au lieu du verrouillage et de la distanciation sociale imposées par le coronavirus. Ce sont les grands géants du paysage technologique, dont Amazon, qui à partir de cette année devra commencer à verser une partie du produit aux autorités fiscales françaises réalisé sur le territoire transalpin. Cela a été déclaré par le gouvernement français, confirmant qu’il a déjà été annoncé taxe web pour les géants du numérique dans le monde sera pris déjà à partir de 2020 – même si l’espoir demeure de concevoir un système de retrait européen qui sera activé dès 2021.

La taxe web au départ de Paris est une taxe de 3% du chiffre d’affaires de toutes les entreprises en ligne qui exercent des activités sur le territoire national et dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros. Peu de sujets correspondent à l’identikit; parmi ceux-ci, les plus connus et les plus riches sont ceux appartenant au groupe dit Gafa – un acronyme qui dérive des initiales de Google, Amazon, Facebook et Apple. Le gouvernement français a annoncé avoir déjà adressé à ces entreprises les avis de paiement des avances dues pour 2020, qui seront suivis du solde en 2021.

En réalité, les géants du web payaient déjà ce qui était dû selon la loi. Cependant, le changement de rythme du gouvernement français vise à faire en sorte que ces entreprises paient plus précisément par rapport à combien ils gagnent dans le pays, alors que le régime fiscal est toujours en place ailleurs, ils ont la possibilité de faire en sorte que la plupart des bénéfices aboutissent à des endroits où la fiscalité est plus avantageuse. Ce sont des transactions légales qui, cependant, selon les calculs de nombreux experts, privent les caisses des gouvernements où ces entreprises réalisent des bénéfices milliardaires de milliards d’euros.

Avec la web taxe, la France entend changer les choses, non sans avoir généré une série d’inconnues: l’hypothèse d’activation de la nouvelle taxe avait déjà provoqué la colère du président américain Donald Trump, alors que certaines des entreprises dans la ligne de mire avaient déjà anticipé que face à un nouveau type d’imposition, elles commenceraient décharger le fardeau des nouvelles taxes sur les prix facturés aux clients. Tout cela se passe alors que les pays de l’Union européenne évoluent de manière fragmentée sur le même chemin, entre pionniers et serveurs. Au contraire, l’idéal serait – comme l’espère également le gouvernement français en ce moment même – que l’Union tout entière, avec les autres pays de l’OCDE, parvienne à un accord commun sur la manière de taxer efficacement ces multinationales pour tous.