Le MIT crée un concept d’avion hybride qui capte également ses propres émissions polluantes

L’avion semble être le prochain véhicule à révolutionner après la voiture électrique et même les trains. Cependant, ce n’est pas une tâche simple avec la technologie actuelle, qui la rend techniquement inefficace. Alors que des solutions sont trouvées, Le MIT a un intermédiaire: un avion hybride qui capte également une partie de ses propres émissions polluantes.





En plus du dioxyde de carbone, l’un des polluants produits par les avions est l’oxyde d’azote. Ce polluant nocif est celui également généré par les véhicules diesel par exemple et celui qui était au centre du scandale des émissions de Volkswagen il y a quelques années. C’est précisément à la suite de ce scandale que les ingénieurs du MIT ont eu l’idée de cet avion.

L’équipe enquêtait l’impact des gaz polluants sur la santé des personnes et ils se sont demandé s’il y avait un moyen d’appliquer les idées des voitures pour réduire ces gaz aux avions également. Ils ont trouvé une solution pour le système de propulsion des avions. Une solution avec laquelle ils prétendent réduire jusqu’à 95% des émissions d’oxyde d’azote d’un avion.

Turbines dans la soute de l’avion

Le système proposé par le MIT est actuellement un concept, mais on y voit comment cela fonctionnerait l’idée que l’avion lui-même capte une partie des émissions qu’il expulse dans la soute. L’idée principale est de pouvoir collecter les gaz émis par l’avion, et pour cela ils ont repositionné une grande partie des éléments qui composent un avion traditionnel.

Turbines d’avions ce sont eux qui émettent ce type de gaz polluants. Actuellement, ils sont situés à côté des hélices de l’avion et y placer un contrôleur d’émission pour capturer les gaz est vraiment impossible. Cela est dû au fait que la propulsion effectuée par les hélices à côté de la turbine serait entravée et par conséquent elle ne permettrait pas à l’aéronef de voler à pleine capacité.

Solution? Emmène les turbines dans la soute de l’avion. Pendant que là, les turbines pourraient alimenter un générateur d’électricité qui à son tour transporterait le courant vers les hélices du moteur électrique dans les ailes. De plus, les gaz que les turbines émettraient pourraient être collectés par un système de contrôle des émissions dans la cave, nettoyant ainsi l’air avant de le renvoyer dans l’atmosphère.

Les chercheurs du MIT calculent que avec cela, ils pourraient éliminer 95% des émissions d’oxyde d’azote d’un avion. De plus, cela ne nécessiterait que 0,6% et une consommation de carburant supplémentaire en raison du poids supplémentaire que le changement de conception entraînerait. Ils notent également qu’il est beaucoup plus efficace qu’un avion tout électrique où des batteries considérablement grandes sont nécessaires en volume et en poids.

Pour le moment avions électriques que nous avons sont petits et encore en phase de test ou de développement. A grande échelle et avec des avions pour des dizaines de passagers, cela semble encore loin d’être une réalité, tandis que certaines compagnies aériennes recherchent d’autres méthodes pour être neutre en carbone.

Via | MIT