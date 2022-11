« The Sisters » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Réalisé par Kim Hee-won, «Les soeurs » (« Little Women » dans sa langue d’origine) est une série sud-coréenne basée sur le roman du même titre de Louisa May Alcott et diffusée sur tvN du 3 septembre au 9 octobre 2022 et est également disponible sur Netflix.

Le drame mettant en vedette Kim Go-eun, Nam Ji-hyun et Park Ji-hoo est plein de rebondissements surprenants qui opposent les sœurs Oh In-ju, Oh In-kyung et Oh In-hye à l’une des familles les plus riches de Corée.

Dans les douze premiers épisodes, les trois femmes qui ont grandi seules dans la pauvreté doivent se serrer les coudes face à un complot impliquant les riches et les puissants. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison deLes soeurs” ?

« LES SŒURS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréennemais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est fort probable que l’histoire des trois sœurs se poursuive dans un nouveau lot de chapitres.

A la fin du premier volet de « The Sisters »Lors de l’audition d’une des sœurs, une comparution devant le tribunal fait grand bruit. De plus, les émotions se déchaînent lorsque les questions en suspens reçoivent une réponse.

Même si les protagonistes de la fiction Netflix ont réussi à l’emporter sur la Jeongran Societyseuls les fondateurs sont décédés et il compte encore de nombreux membres qui pourraient attendre l’occasion idéale pour revenir.

D’autre part, la séparation de Do-il et In-ju pourrait être un signe que la fiction basée sur le livre de Louisa May Alcott pourrait avoir une deuxième saison qui traite de cela et d’autres problèmes en suspens.

Comme le souligne Ready Steady, la plupart des drames K n’ont qu’une seule saison. La même chose se produira-t-elle avec « The Sisters » ? Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix.