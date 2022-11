Springhill de LeBron James s’associe à Marathon Films pour les prochaines docu-séries Nipsey Hussle

James Lebron apporte la vie et les réalisations du regretté rappeur Nipsey Hussle au premier plan avec une nouvelle docu-série, selon Deadline. La Bousculer et motiver L’artiste est décédé tragiquement en 2019 après avoir reçu 10 blessures par balle dans le parking de son propre magasin, Marathon Clothing. Maintenant, la star des Los Angeles Lakers collabore avec sa société de divertissement Springhill et Hussle’s Marathon Films pour produire une docu-série sur la vie de l’artiste.





Selon le rapport de Deadlines, la série suivra la jeunesse de Hussle à Crenshaw, puis sa vie de musicien et d’activiste. Le doc contiendra des interviews exclusives et des images d’archives avec des apparitions de 50 collaborateurs, dont Diddy, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et sa partenaire, Lauren London. Un teaser pour le projet à venir peut être trouvé ci-dessous.

Hussle était un artiste accompli, avec 5 nominations aux Grammy Awards et deux victoires. Son album, Tour de la victoire, a reçu une nomination pour le meilleur album de rap aux Grammy’s 2019. Il possédait son propre label, All Money In, et a passé une grande partie de sa carrière ultérieure à redonner à sa communauté. Son magasin Marathon Clothing a ouvert ses portes en 2017 au coin du boulevard Crenshaw et de l’avenue Slauson, servant de zone communautaire dans le quartier commercial de Crenshaw. Il s’est également associé à Puma pour rénover une cour d’école locale et un terrain de basket et a créé Vector90, qui a enseigné les compétences STEM aux habitants.

One9 dirigera et servira d’EP sur le projet, avec LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson et Philip Bryon qui ne sont que quelques-uns à le rejoindre. Les docuseries à venir n’ont pas encore reçu de date de sortie officielle.





LeBron James est honoré de remettre l’histoire de Nipsey Hussle sous les projecteurs

LeBron James et Maverick Carter ont créé Springhill Company en 2020 et ont sorti plusieurs projets depuis sa création. Quel est mon nom : Muhammad Ali, Dreamland: L’incendie de Black Wall Street, et La boutique ne sont que quelques documentaires et émissions créés par Springhill, le documentaire sans titre Nipsey Hussle étant le dernier en date.

James a partagé ses réflexions sur leur partenariat avec Marathon Films, disant que c’est un honneur de faire partie du projet. « C’est un honneur incroyable pour SpringHill de participer au partage de l’histoire et de l’héritage de Nipsey avec le monde », a-t-il déclaré. « Il a utilisé son don pour redonner à sa communauté et a vécu ce que signifie inspirer, responsabiliser et élever les autres en cours de route. Ses paroles, son ambition et ses actions restent avec moi à ce jour alors qu’il continue de m’inspirer, notre entreprise, et les gens partout. »

Les projets à venir associés à Springhill Company incluent Fête à la maison, Étoiles filantes, Glace noir, Numération sanguineet Nouvel enfant.