Non, Tommy Vercetti ne peut toujours pas nager dans GTA Vice City sur PS5, PS4

Oubliez ces vignettes YouTube clickbait qui semblaient impliquer le contraire : Tommy Vercetti ne sait toujours pas nager dans GTA Vice City dans la trilogie GTA. Des images du remaster de Rockstar commencent à être partagées en ligne et, naturellement, l’une des premières choses que les fans ont essayées est de sauter dans l’océan. Comme vous pouvez le voir à partir de l’horodatage intégré ci-dessus, cependant, cela ne se termine pas bien.

L’incapacité de Vercetti à nager est un point sensible depuis plus d’une décennie maintenant. Vice City est, bien sûr, inspiré de Miami, et ses eaux bleues riches semblent mûres pour pagayer. La vérité est que le développeur écossais n’a pas eu le temps d’ajouter le système à l’original, et le texte de son manuel PS2 vous encourage à rester hors de l’eau en raison de la présence de requins.

Certains mods ajoutés au jeu au cours des années depuis ses débuts en 2002 ont incorporé des systèmes de natation, et il y avait un certain espoir que Rockstar intégrerait rétroactivement quelque chose de similaire dans le remaster. Cependant, des images divulguées confirment que le classique du monde ouvert se joue de manière identique à l’original, ce qui signifie que vous vous noierez si vous tombez dans les océans croustillants de Vice City.