Tesla devient «voyou» en Chine, tuant 2 personnes après que «le code du parc automobile ait échoué», le constructeur automobile nie le dysfonctionnement

Il ne fait aucun doute que la Tesla d’Elon Musk a été à l’avant-garde de la révolution des véhicules électriques à laquelle nous avons assisté ces dernières années. Cependant, il y a eu de nombreux cas où la technologie impliquée dans les voitures de Tesla, à savoir ses fonctionnalités de pilote automatique, a remis en question la sécurité.

Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, où l’on voit une Tesla Model 3 en Chine accélérer de manière incontrôlable, tuant deux écoliers, avant de finalement s’arrêter dans un accident.

Alors qu’au départ, on supposait que le conducteur du modèle 3 était sous une sorte d’influence, les autorités policières locales ont confirmé que le conducteur était complètement sobre et n’avait pris aucune substance susceptible de nuire à ses capacités.

Au lieu de cela, ils se concentrent maintenant sur la voiture elle-même.

Des rumeurs ont rapidement commencé à circuler selon lesquelles le voyou Tesla Model 3 avait été confronté à une sorte de problème logiciel qui l’avait fait agir de cette façon.

Les utilisateurs qui prétendent avoir attentivement observé les images de vidéosurveillance des moments qui ont précédé l’accident affirment que le conducteur de la Tesla Model 3 a tenté de se garer lorsque le système s’est complètement éteint et que la voiture a décollé à des vitesses énormes.

Parce que cette théorie n’a été corroborée par aucune source officielle enquêtant sur la question, elle doit être prise avec un gros grain de sel. Cependant, Tesla en Chine a des antécédents de problèmes avec les voitures et leurs freins.

Selon les informations disponibles sur Weibo, rapportées par CNEV Post, le véhicule a roulé dans cet état à grande vitesse sur 2,6 kilomètres. Au cours des 1,4 derniers kilomètres, la voiture a eu un pneu avant gauche crevé, causant la mort d’un motocycliste et d’une lycéenne à vélo.

Selon le rapport d’incident officiel, l’accident s’est produit à Chaozhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Un homme aurait conduit une voiture Tesla lorsque le véhicule a perdu le contrôle et augmenté l’accélération. La famille du conducteur affirme que le frein de la voiture est tombé en panne, mais Tesla nie la même chose. Pendant environ deux kilomètres, le véhicule a continué à rouler à grande vitesse. Le véhicule semble être hors de contrôle, renversant deux vélos et deux bicyclettes sur le chemin, tuant deux enfants et blessant trois autres personnes.

Le rapport officiel indique également que le conducteur a été testé pour être sous l’influence de drogues et d’alcool, mais la possibilité a été exclue. Maintenant, la police locale de la circulation teste le véhicule.

Les données extraites de la voiture n’ont montré aucune preuve que la pédale de frein avait été enfoncée avant l’accident, et la vidéo a montré que les feux de freinage étaient restés éteints, a déclaré le constructeur de voitures électriques dans un communiqué. Au lieu de cela, l’accélérateur a été fortement engagé dans la préparation de l’accident, qui a tué un motocycliste et un lycéen à vélo. Tesla a déclaré qu’il « fournira activement toute l’aide nécessaire » à l’enquête de la police locale, qui pourrait impliquer un enquêteur tiers.

Alors que l’on estime que des centaines de personnes meurent chaque jour sur les routes chinoises, les accidents impliquant des Teslas suscitent un vif intérêt du public, les images devenant rapidement virales sur les réseaux sociaux.

