The Rings of Power: Morfydd Clark partage la plus grande différence entre le tournage des saisons 1 et 2

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a montré son immense budget tout au long de la série, avec des plans époustouflants de la région néo-zélandaise où il a été tourné. La série, qui a fait ses débuts le 1er septembre plus tôt cette année, est indéniablement à grande échelle, ce qui a conduit à plus de deux ans passés à filmer la première saison seule.





Les fans espèrent un revirement plus rapide entre les saisons 1 et 2 de Les anneaux de pouvoir, car plusieurs années de tournage retarderaient un peu le projet avec les effets visuels et le travail de post-production requis. Lors d’une interview avec Collider, l’actrice de Galadriel Morfydd Clark discuté du tournage de la première saison et pourquoi la seconde peut être un peu différente.

« Mais le tournage de la première saison était tellement particulier parce que nous étions en Nouvelle-Zélande, il y avait une pandémie, personne ne pouvait partir, nous n’avions pas d’autre vie que le spectacle. Et en tant qu’artiste, c’était une chose assez incroyable à faire. Pour pouvoir être en quelque sorte … nous étions juste totalement obsédés et ce ne sera plus jamais comme ça. Je me sens tellement, c’est pourquoi c’est si excitant que ce dernier épisode sorte, c’était deux ans de travail à cause de le contexte dans lequel il a été filmé et en fait, tout a été consommé d’une manière merveilleuse. »

Le tournage s’éloigne de la Nouvelle-Zélande dans la deuxième saison à venir, alors que Les anneaux de pouvoir l’équipage déménage au Royaume-Uni. Ce sera un changement important pour la franchise, car les trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, étaient tourné en Nouvelle-Zélande. Espérons que la production et la beauté de la deuxième saison seront à la hauteur de la première et des films qui l’ont précédée.

Morfydd Clark a un secret pour la faire revenir dans son personnage

Bien que cela fasse un bon moment que Morfydd Clark n’était pas sur Les anneaux de pouvoir ensemble, l’actrice dit à Collider qu’il y a une chose qui la ramène toujours à Galadriel. Ce ne sont pas les costumes, la scénographie ou la lecture de son scénario. Au lieu de cela, Clark dit que monter à cheval a forgé un lien spécial entre elle et son personnage.

« Je ressens la chose la plus importante pour moi en termes de compréhension d’elle et d’impression qu’elle roulait, je n’avais jamais roulé auparavant et c’est magique. Et donc j’ai vraiment eu de la chance de pouvoir revenir à l’équitation avant de commencer la saison 2. Et c’est une très bonne porte vers tout cela, vers la Terre du Milieu et son intégralité vraiment, je pense que les chevaux.

Bien que le tournage ait déjà commencé au Royaume-Uni, cela pourrait prendre un an ou deux avant de voir Les anneaux de pouvoir arriver sur Prime Video. La série a beaucoup à gérer entre le long tournage, l’énorme quantité de travail VFX et les processus de post-production. Bien sûr, l’équipe souhaite capitaliser sur la popularité de la première saison dès que possible, même si nous ne verrons peut-être pas la série avant 2024 au plus tôt. Pour l’instant, les fans peuvent profiter de l’intégralité de la première saison, en streaming maintenant sur Prime Video.