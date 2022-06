Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (20 au 26 juin 2022)

Netflix

Netflix présente, avec FlixPatrol, le classement principal des films les plus joués de la semaine. Il y a un titre qui a pris le plus de regards, de loin. Regardez ce que c’est !

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (20 au 26 juin 2022).

le service de streaming Netflix commence à laisser dans le passé la mauvaise nouvelle d’une baisse d’abonnés qui a entraîné des pertes économiques au niveau des entreprises, mais en attendant un nouveau rapport, ils continuent d’élargir leur catalogue de contenu de la même manière. Bien que la série ait attiré l’attention du public, les films ont également eu leur attrait avec une production en particulier.

Dans la mise à jour précédente, le film Griffe mettant en vedette Adam Sandler avait été positionné au sommet de la considération des utilisateurs, donc son impact sera également vu dans cette liste. D’autre part, il existe deux autres titres qui ne s’adressent peut-être pas aux mêmes téléspectateurs, mais chacun d’eux remplit certains aspects qui attirent l’attention. Revoyez le Top 3 des films du 20 au 26 juin !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- L’amour et la glace

Cette comédie romantique écrite et réalisée par Brandon Camp, d’après le roman de Jenna Evans Welch, est arrivée il y a quelques jours à peine, le 22 juin, et est rapidement devenue l’un des phénomènes de la semaine. Robin Tunney et Owen McDonnell jouent dans cette histoire d’une étudiante à Rome, remplissant une promesse de sa mère malade avec un journal qui servira de guide pour tomber amoureux de la ville, des gens et de la crème glacée.

2- Griffe

Adam Sandler a recommencé à jouer des rôles dramatiques avec un résultat positif, en plus de raconter une histoire qui suit les coulisses de l’une des ligues sportives les plus importantes au monde. Ici on le verra en découvreur de talents qui est à l’étranger et découvre un joueur au passé compliqué, mais même sans l’aval de la franchise, il décide de l’emmener aux Etats-Unis pour avoir une dernière chance en NBA.

1- La tête de l’araignée

Le réalisateur Joseph Kosinski fait actuellement fureur Top Gun : Maverick dans les théâtres et cette semaine, son nouveau film est devenu le plus regardé sur Netflix. La prémisse, mettant en vedette Chris Hemsworth et Miles Teller, se concentre sur un avenir proche, où les détenus se voient offrir la possibilité de subir des expériences médicales pour raccourcir leur peine, mais l’un d’eux se voit injecter une drogue qui génère des sentiments d’amour et Il commence à remettre en question ses émotions.

