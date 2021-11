Le rôle Ant-Man 3 de Bill Murray taquiné par Ghostbusters: Paul Rudd, co-star de Afterlife

Suite aux informations selon lesquelles Bill Murray aurait rejoint l’univers cinématographique Marvel dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, Paul Rudd a personnellement pesé. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Murray apparaîtrait dans le film, bien que les détails de son rôle n’aient pas été révélés. Il a confirmé plus tard qu’il avait rejoint « un film Marvel », bien qu’il n’ait pas spécifiquement dit que c’était Ant-Man 3.

Tout en faisant la promotion Chasseurs de fantômes : l’au-delà, Rudd a été interrogé sur l’implication de Murray dans Ant-Man 3. Rudd a joué timidement, reconnaissant la question comme une simple « rumeur » et s’arrêtant de dire que, oui, Murray sera dans la suite. Même ainsi, il a taquiné à quel point ce serait incroyable si Murray en faisait partie, notant le travail incroyable que l’acteur a montré dans les films de Wes Anderson. Comme le dit Rudd Divertissement ce soir:

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Oh, j’ai entendu parler de cette rumeur, mais c’est une rumeur. Je veux dire, je pense qu’il y a peut-être eu une pollinisation croisée, et ils pensaient à [Ghostbusters: Afterlife]… Ne pourrait-il pas être quelque chose [in the movie]? Le gars peut tout faire, mon Dieu. Vous n’avez pas vu son travail avec Wes Anderson ? Drame. »

Le mois dernier, Bill Murray était un peu plus ouvert à propos de son rôle dans Marvel, même s’il ne nommait pas spécifiquement le titre du film. Du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, Murray a déclaré : « Vous savez, récemment, j’ai fait un film Marvel. Je ne vous le dirai probablement pas, mais peu importe. En tout cas, certaines personnes ont été assez surprises de savoir pourquoi j’ai décidé d’un tel projet. . Mais pour moi, la chose était assez claire : j’ai fait la connaissance du réalisateur – et je l’ai vraiment beaucoup aimé. Il était drôle, humble, tout ce qu’on attend d’un réalisateur. Et avec l’histoire de la pom-pom girl L’amener sur, il a fait un film il y a des années, ce qui je pense est sacrément bon. J’ai donc accepté, même si je ne suis pas intéressé par ces énormes adaptations de bandes dessinées en tant qu’acteur autrement. »

Ant-Man 3 le réalisateur Peyton Reed a également dirigé les années 2000 L’amener sur, c’était donc une façon indirecte de dire que Murray est en fait dans le film. Il appartient aux fans de spéculer sur le rôle qu’il pourrait jouer, car Paul Rudd ne nous donne clairement aucun indice. Il a raison quand il dit que Murray pourrait jouer un grand nombre de rôles différents, il est donc difficile d’affiner un personnage spécifique, surtout quand il pourrait toujours être amené en tant que nouveau personnage qui n’avait pas encore été établi dans les bandes dessinées.

« F ** k ça, je l’appelle maintenant: Bill Murray est Mephisto », a théorisé le cinéaste et passionné de bandes dessinées Kevin Smith sur son podcast FatMan Beyond. Il s’est ensuite moqué de cette suggestion et a suggéré plus sérieusement que ce serait le père du personnage de Paul Rudd. Cela aurait du sens car cela permettrait à Murray de jouer un rôle important sans avoir nécessairement besoin d’être amené pour de futurs films dans le MCU. Murray ne semble plus intéressé à faire d’autres films Marvel après cet épisode.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir le 28 juillet 2023. Les deux premiers films sont en streaming sur Disney +. Cette nouvelle vient de CBR.





Quel Spider-Man sauve MJ dans la bande-annonce de No Way Home ? Peter Parker d’Andrew Garfield trouvera-t-il la rédemption en empêchant le MJ de Zendaya de subir un sort similaire à celui de Gwen Stacy d’Emma Stone ?

Lire la suite





A propos de l’auteur