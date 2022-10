Où puis-je regarder Eminence In Shadow aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Canada

in

De nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent Où puis-je regarder Eminence In Shadow ? Après l’arrivée du nouvel anime, les fans sont vraiment ravis de le regarder, mais la plupart d’entre vous n’ont aucun détail à ce sujet. De nombreux fans recherchent sur différentes pages Internet. Donc, après avoir vu toutes ces choses, nous sommes ici avec ce guide séparé pour vous tous.

Ici, dans cet article, nous vous laisserons Où puis-je regarder Eminence In Shadow. En dehors de cela, nous partagerons également plusieurs autres informations sur cet anime, telles que la liste des acteurs, l’intrigue et de nombreux autres détails. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

C’est une série animée japonaise et cette série a été réalisée par Kazuya Nakanishi et écrite par Kanichi Katou. Il est basé sur une série de mangas du même nom qui a été publiée pour la première fois en novembre 2018. Après avoir vu la popularité de cette série de mangas, elle a été adaptée pour la production d’anime. Le premier épisode de cet anime est sorti le 5 octobre 2022 et actuellement les fans en profitent dans différentes régions.

L’histoire de cet anime suit un garçon du Japon moderne qui souhaite être un cerveau qui exerce le pouvoir de l’ombre, mais en train de s’entraîner, se fait renverser par un camion et meurt. À partir de là, toute l’histoire commence et, en raison de son histoire intéressante, les fans des différentes parties du monde adorent cette série animée et actuellement, beaucoup d’entre vous attendent son prochain épisode.

Où puis-je regarder Eminence In Shadow ?

Ici, nous vous ferons savoir où puis-je regarder Eminence In Shadow. Si vous voulez regarder cet anime, son réseau officiel est AT-X et Tokyo MX et ce sont les réseaux officiels de cette série. Sentai Filmworks a autorisé la série pour une sortie nord-américaine et elle sera diffusée sur HIDIVE. Selon certaines informations officielles, vous pourrez également le diffuser sur Netflix. La disponibilité de cet anime sur ces plateformes peut varier selon votre région.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes connus jusqu’à présent.

Le camarade de classe détesté

Le jardin de l’ombre est né

Bonjin no Ken

À déterminer

Liste des acteurs

Après avoir parcouru tous les détails liés à Où puis-je regarder Eminence In Shadow ? Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série animée.

Cid Kagenou doublé par Seiichirō Yamashita

Claire Kagenou doublée par Rina Hidaka

Alexia Midgar doublée par Kana Hanazawa

Iris Midgar doublée par Yoko Hikasa

Rose Oriana doublée par Haruka Shiraishi

Alpha exprimé par Asami Seto

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à Où puis-je regarder Eminence dans l’ombre, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant Où puis-je regarder Eminence In Shadow dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

