The Queen’s Gambit Saison 2: Date de sortie, distribution et intrigue

Il n’est pas surprenant que la série limitée The Queen’s Gambit de Netflix ait remporté plusieurs prix depuis sa sortie l’année dernière. Anya Taylor-Joy a récemment ajouté un Critics Choice Award à son Golden Globe Award de la meilleure actrice.

En prime pour les fans, Taylor-Joy a laissé entendre qu’en dépit de son apparence presque exclue, il pourrait encore y avoir une deuxième saison à un moment donné.

En plus des ventes d’échiquiers qui ont connu d’énormes augmentations dans le monde lorsque la série a fait ses débuts l’année dernière, les abonnés de Netflix ont désespérément besoin de savoir s’il y aura plus d’épisodes malgré le drame présenté comme une série limitée et basé sur un livre sans suite.

Vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur une éventuelle deuxième saison de The Queen’s Gambit ci-dessous.

Date de sortie de la saison 2 de Queen’s Gambit

Il semble peu probable qu’il y ait une deuxième saison à ce stade, surtout après les commentaires du producteur exécutif William Horberg à la suite des nominations aux Golden Globes.

Deadline l’a cité comme disant : « C’est merveilleux de savoir que les gens vont s’intéresser à ces personnages quand ils voudront passer plus de temps avec eux ; Je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait. »

Lui et le créateur semblaient être en désaccord sur la fin de la série, excluant ainsi la possibilité d’un deuxième versement.

Plutôt que de préciser ce qui se passera ensuite pour Beth Harmon, nous avons décidé de laisser le public décider », a-t-il déclaré.

Aucune modification n’a été apportée, même si mon fil Twitter a été inondé de demandes. Cela me fait grand plaisir, à Scott et à moi, de terminer l’histoire de Beth.

Certaines stars de la série ont suggéré qu’il y avait une légère chance d’une prochaine saison. Town & Country Magazine a rapporté en octobre 2020 qu’Anya Taylor-Joy, qui travaille dans cette industrie depuis 2010, apprend qu’on ne peut jamais dire jamais.

Bien qu’elle ait admis que la série se termine sur une « bonne note », elle a ajouté: « J’adore le personnage et je reviendrais certainement si on me le demandait. »

Le casting de la saison 2 de Queen’s Gambit

Une deuxième saison mettrait en effet en vedette Anya-Taylor Joy, car nous ne pouvions pas imaginer cette série sans elle.

De même, nous aimerions voir des joueurs de soutien, tels que Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling et Moses Ingram. Pourtant, il est peu probable que Bill Camp et Marielle Heller apparaissent car leurs deux personnages meurent au cours de la série limitée.

Une nouvelle série n’a pas été annoncée, donc à ce stade, nous spéculons. Cependant, nous vous informerons si quelque chose change à ce sujet.

L’intrigue de la saison 2 de Queen’s Gambit

Le roman source de Walter Tevis n’a pas de suite et toutes les saisons futures doivent être des histoires originales.

Comment cela se passera-t-il ? Bien que Beth ait battu le plus grand joueur d’échecs du monde à la fin de la première série, cela signifiait qu’elle ne pourrait pas rester longtemps au sommet. Dans la série limitée, elle a un match très serré contre un jeune joueur, ce qui pourrait signifier que ses démons reviennent la hanter – et cela est laissé entendre quand elle a un match très serré contre lui.

De plus, nous pourrons peut-être en savoir plus sur l’enfance troublée de Beth ou sur l’un des nombreux personnages secondaires inoubliables.

Je devrais également souligner qu’une suite n’est probablement pas contre l’esprit de Tevis – il avait mentionné avoir écrit une suite à son roman sur Beth Harmon. Pourtant, il est décédé avant d’en avoir eu la chance, une continuation étant certainement une option.