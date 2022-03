Pas seulement Ryan Reynolds : d’autres acteurs Marvel travaillent sur The Adam Project, le film le plus ambitieux de Netflix

Netflix

Le projet Adam Il est déjà disponible sur Netflix et dispose d’un casting impressionnant d’acteurs. De plus, ils ont tous une particularité : ils ont travaillé chez Marvel. Découvrez qui ils sont et quels étaient leurs personnages.

©NetflixLe casting de The Adam Project à la première.

Après des mois d’attente et de promotion, Netflix vient d’ajouter à son catalogue le film le plus ambitieux qu’il ait créé à ce jour. Il s’agit de Le projet Adamqui met en vedette Ryan Reynolds et c’est déjà un succès sur la plateforme. Le film suit la vie d’Adam Reed, qui vit en 2050, mais afin de protéger son monde, il voyage dans le temps et fait équipe avec son jeune moi et son père décédé.

Sans aucun doute, une prémisse qui laisse Le projet Adam dans la plus haute estime des films de voyage dans le temps. Plein de science-fiction, il y a aussi un peu de drame, d’adrénaline et, bien sûr, l’humour bien connu de Ryan Reynolds. Cependant, la vérité est que ce film a une particularité autour de son casting. Eh bien, non seulement c’est un groupe de grandes stars d’Hollywood, mais ils ont tous un point commun dans leur carrière : ils ont travaillé chez Marvel.

Le premier, bien sûr, est Ryan Reynolds qui joue Deadpool et travaille déjà sur la troisième bande de ce personnage. Mais alors, dans le cadre du casting, il est aussi Marc Ruffalo. L’acteur, cette fois, joue le père du protagoniste, mais pour de nombreux fans sera toujours l’emblématique Dr Bruce Banner, mieux connu dans la franchise de super-héros sous le nom de gigantesque Hulk.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le long métrage de Netflix continue avec la présence de personnages du MCU. C’est juste qu’en tant qu’épouse du personnage de Reynolds, elle est Zoé Saldana. Dans ce film, l’actrice incarne Laura, le grand amour d’Adam Reed. Et, tout comme Ruffalo, etElle est bien connue des téléspectateurs pour avoir fait partie de gardiens de la Galaxie et quelques films Les Vengeursoù il a donné vie à Gamora.

Et last but not least, il y a Jennifer Garnier. A cette occasion, l’actrice personnifie la mère d’Adam, mais fait également partie des membres du casting qui étaient dans Marvel. Même si, à vrai dire, elle n’est pas bien connue des fans de la franchise depuis il n’a travaillé avec le studio qu’en 2003, lorsqu’il faisait partie du Casse-cou de Ben Affleck et en 2005 quand il avait son film solo comme Elektra.

C’est-à-dire, Le projet Adam non seulement elle compte certains des acteurs les plus importants et reconnus de l’industrie, mais il semble qu’ils aient tous ce point en commun. En effet, ce long métrage comporte certains moments d’action dans lesquels l’expérience était nécessaire et, évidemment, rien de mieux que d’être passé par le MCU pour répondre à ces attentes.

