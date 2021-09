Google Meet ajoute une fonctionnalité de luminosité automatique pour la version Web : comment l’utiliser

23 sept. 2021 10:10:22 IST

Google Meet a ajouté une nouvelle fonctionnalité de luminosité automatique à sa version Web pour corriger le mauvais éclairage lors des appels vidéo. Cela s’ajoute au mode faible luminosité pour les utilisateurs Android et iOS de la plate-forme d’appel vidéo qui a été lancé l’année dernière. Les nouvelle fonctionnalité détectera automatiquement les mauvaises conditions d’éclairage lorsqu’il est activé et améliorera ensuite les niveaux de luminosité pour des appels vidéo visuellement meilleurs.

Toute personne utilisant Google Meet pour le Web peut activer la fonctionnalité et il n’y a pas de contrôle administrateur en tant que tel pour la fonction de luminosité automatique. Il est disponible pour les utilisateurs de bureau et même les utilisateurs iOS qui utilisent Google Meet pour le Web via leur iPhone. La fonctionnalité serait disponible pour tous les clients Google Workspace, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business.

Pour l’activer, les gens peuvent se diriger vers la section Plus sur Google Meet, appuyez sur les options Paramètres, sélectionnez la vidéo, et enfin activez l’option Ajuster l’éclairage vidéo.

Une fois activé, Google Meet augmentera automatiquement la luminosité. S’il n’est pas activé et que les utilisateurs sont sous-exposés, il leur sera recommandé d’activer la fonction de réglage de l’éclairage vidéo.

Cependant, le géant de la technologie a averti que cette fonctionnalité peut avoir un impact sur la vitesse de l’ordinateur ou de l’ordinateur portable. Par conséquent, les utilisateurs peuvent facilement désactiver la fonctionnalité s’ils ne souhaitent pas que leur PC ralentisse.

La fonction de réglage de l’éclairage vidéo a déjà commencé à être déployée et sera éventuellement disponible pour tous les utilisateurs.

Se rappeler, Google Meet a lancé son mode faible luminosité, qui remplit la même fonction, l’an dernier pour ses applications mobiles iOS et Android. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), il ajuste automatiquement la luminosité de la vidéo au cas où les personnes se trouveraient dans un environnement sombre. Une fonction de suppression du bruit était également présente pour filtrer les distractions en arrière-plan pour des appels vidéo sans interruption.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂