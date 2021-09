La séquence d’introduction de FIFA 22 est étonnamment impressionnante

La salve d’ouverture de FIFA 22 est surprenante, étoilée et incroyablement inattendue. Tout commence à Paris, avec David Beckham dégustant un café dans un hôtel fastueux. La scène passe ensuite à une pièce à l’étage inférieur, où vous choisissez votre avatar après avoir été contacté par la freestyler française Lisa Zimouche. Le jeu vous apprend ensuite les commandes pendant que vous dribblez dans la capitale, en vous faufilant parmi les habitants et les vacanciers.

Vous vous retrouvez au Parc des Princes, où vous effectuez quelques exercices avec Kylian Mbappé et Thierry Henry, avant d’être emmené chez un tailleur parisien chic pour reprendre quelques discussions avant d’occuper votre poste dans la loge du stade du PSG. Il y a des gens comme Lewis Hamilton et Anthony Joshua qui traînent ici, car EA Sports a pris le temps de les numériser pour FIFA 21 et cela va s’assurer qu’il recycle les actifs.

À partir de là, le titre passe à un match traditionnel de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, puis vous êtes dans le match. Il y a de très beaux œufs de Pâques ici – une version scintillante de Blur’s Chanson deux, un clin d’œil à FIFA 98, joue dans l’ascenseur alors que vous descendez de l’hôtel – et en ce qui concerne les salves d’ouverture, cela vous donne vraiment envie de jouer à FIFA. Pour une franchise qui surprend rarement, cette intro nous a pris au dépourvu.