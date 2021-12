Dwayne Johnson dit que la confrontation DCEU entre Black Adam et Superman est inévitable

Dwayne The Rock Johnson est convaincu que Black Adam et Superman se croiseront dans le DCEU. le San Andreas la star est apparue sur la couverture de la dernière édition du magazine Total Film et a donc été assez virulente ces derniers temps à propos de son prochain DCEU film anti-héros Adam noir. S’adressant au point de vente, Johnson a révélé à quel point il était passionné d’amener Black Adam sur grand écran et de l’éventuelle bataille du personnage avec Superman.

Johnson admet également que le studio a fait des erreurs dans le passé avec la façon dont il a traité certains personnages et a ensuite mis les fans en colère. Mais étant lui-même un fan de longue date de bandes dessinées, Johnson a appris des faux pas du passé et s’est assuré de ne pas trop s’éloigner de la mythologie de Black Adam.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Vous n’avez qu’un seul coup pour construire ces personnages correctement. Nous avons prêté attention à certains des pièges que d’autres films avaient rencontrés dans le passé, dans le monde de DC, et ce qui, à juste titre, a mécontent de nombreux fans et énervé – et, en tant que fan, j’étais l’un d’entre eux. Alors, assurons-nous de respecter la tradition et la mythologie, mais ne soyons pas menottés de manière créative. Nous pouvons faire n’importe quoi si nous gardons le public en premier.

Dwayne Johnson et Adam noir les réalisateurs ont promis que le prochain film honorerait les origines violentes du personnage. Hiram Garcia, le producteur du film, a récemment déclaré que Adam noir repoussera les limites de sa cote PG-13 et aura un nombre élevé de victimes. Garcia et The Rock ont ​​tous deux exprimé leur désir d’un futur affrontement Black Adam vs Superman, considérant que c’est quelque chose que les fans font campagne depuis longtemps. Johnson réitère maintenant que Black Adam et Superman vont en effet en venir aux mains un jour.

« Donc pour moi, il y a une bataille qui va se dérouler un jour, entre Black Adam et Superman. Je ne sais pas qui ce Superman va être, et je ne sais pas qui va le jouer. C’est OK. Je n’ai pas besoin de savoir maintenant. Mais je suis confiant de savoir que [laughs]. Et c’est basé sur ce que veulent les fans. À partir de là, nous avons travaillé à rebours. »

Malheureusement, Dwayne Johnson est dans le noir comme tout le monde quant au sort d’Henry Cavill en tant que Superman. Il y a actuellement deux films de Superman en développement, tous deux visant des acteurs afro-américains à jouer l’homme d’acier. Michael B. Jordan développe une série limitée Val-Zod pour HBO Max. JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates travaillent sur un film de Superman se déroulant au début du 20e siècle avec une race échangée entre Clark Kent/Kal-EL. On dit que les deux films se déroulent dans leurs propres univers. La question se pose donc : Superman existe-t-il même dans la chronologie principale du DCEU ? S’il le fait, alors qui le jouera ? Même si Henry Cavill s’est engagé à Le sorceleur et plusieurs autres projets de grande envergure, il est plus que disposé à jouer à nouveau à Superman. Il attend juste l’appel du studio.





Si cela peut vous consoler, au moins nous verrons un affrontement entre Superman et Black Adam dans le DCEU. Espérons que ce Superman sera Henry Cavill. Quant à Black Adam, l’iconique anti-héros fera ses débuts en live-action dans le film éponyme, animé par le charismatique Dwayne Johnson. Adam noir est réalisé par Jaume Collet-Serra d’après un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film met également en vedette Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan. Adam noir devrait sortir le 29 juillet 2022.

Cette nouvelle provient de GamesRadar.





Black Adam Footage libère l’homme en noir à DC FanDome Regardez les premières images de Black Adam tout droit sorties de DC FanDome 2021 !

Lire la suite





A propos de l’auteur