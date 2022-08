The Punisher 2 est presque arrivé avec Thomas Jane et réalisé par Rob Zombie

L’acteur Thomas Jane a révélé les détails d’une suite autrefois proposée à sa sortie de bande dessinée en 2004, Le punisseur. Lors d’une apparition à Fanboy Expo Knoxville, Jane a révélé qu’il avait lancé une idée pour Le punisseur 2avec un autre plan pour Les rejets du diable, Halloweenet la prochaine Les Munsters Redémarrez le réalisateur Rob Zombie pour diriger une suite centrée sur l’itération par Jane du justicier Marvel.

« Il y a eu quelques itérations de Punisher 2. L’une d’elles était dirigée par Rob Zombie, ce qui, à mon avis, aurait été intéressant. Mais c’était une itération. Nous avons débattu d’idées de scénario et essayé de trouver un nouveau réalisateur. The Marvel les gens voulaient aller avec un réalisateur différent, et c’était leur choix, donc c’était comme, ‘Qui sera cette personne ?' »

L’idée d’un Punisher sortie racontée à travers les yeux de Rob Zombie ne manquera pas de faire battre le cœur des fans. Malheureusement, alors que Jane était à bord, le studio a eu d’autres idées et a élargi la recherche. À un moment donné, en atterrissant sur Arrondisseurs et Tour de joie réalisateur John Dahl, avant de choisir Les guerriers et 48 heures le cinéaste Walter Hill.

Le guerrier Le réalisateur Walter Hill était le prochain choix de Thomas Jane pour Le punisseur 2

Jane a décrit Hill comme « immensément talentueux » ajoutant qu’il « était une grande action sans fioritures [director], mais économique, peu de dialogues, il avait un grand sens de l’humour, mais il était vraiment doué pour l’action. C’est un réalisateur masculin, n’est-ce pas? » En fin de compte, c’est le studio qui a rejeté Hill qui a conduit Jane à s’éloigner de Le punisseur 2.

« Nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux l’un de l’autre et nous sommes allés en studio. Walter a dit : ‘Je vais l’écrire et le réaliser, et ce sera tout.’ Ils ont fini par dire non à Walter Hill pour des raisons qui dépassent ma capacité à comprendre. C’est alors que j’ai dit : « Si tu ne vas pas faire le film Punisher parfait avec le gars parfait, alors qui d’autre as-tu ? » Ils ont proposé un autre réalisateur qui n’avait vraiment rien fait dans ce stade, et c’est à ce moment-là que j’ai dû me retirer. J’ai dû dire: « Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que vous faites ». . Par conséquent, les chances de tout gâcher sont assez élevées.' »

Lions Gate Films et Marvel Entertainment sous Avi Arad ont présenté la version de Thomas Jane de Le punisseur en 2004. L’intrigue apporte quelques changements à l’origine de Frank Castle, toute sa famille élargie étant anéantie par le chef du crime de John Travolta, Howard Saint. Bien sûr, à la fin, Castle arbore le crâne et jure de se venger violemment du crime, mais il faut beaucoup de temps pour y arriver. Alors que les fans ont réagi à la performance de Jane et à sa passion manifeste pour le personnage, le film vous bombarde d’un mélange bizarre de bêtise et de sinistre tristesse en cours de route. Chose que les critiques n’ont pas appréciée.





Avec Jane abandonnant, Le punisseur a été redémarré avec les années 2008 Punisher : zone de guerre avec Ray Stevenson dans le rôle de Frank Castle. Malheureusement, les critiques et le public l’ont encore moins aimé.

Mais, n’ayez crainte, Punisher fans, car nous avons depuis reçu le parfait Frank Castle sous la forme de Les morts-vivants et Roi Richard vedette Jon Bernthal. Et, si l’on en croit les rumeurs récentes, il fera bientôt son retour le plus triomphal.