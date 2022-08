Qui est qui dans « Une famille exemplaire », la nouvelle série coréenne de Netflix

Après le succès de « The squid game » et « We are dead », Netflix parie sur une autre série coréenne. Il s’agit de « Une famille exemplaire » (« Une famille modèle » en anglais), qui a été créée le vendredi 12 août 2022 et est réalisée par Kim Jin-woo avec un scénario de Lee Jae-gon.

La fiction en dix épisodes suit Dong-ha, un homme ordinaire qui est au bord de la faillite et du divorce, mais découvre accidentellement une voiture avec beaucoup d’argent et consomme de la drogue. Ce qui semble être le salut se transforme en cauchemar car désormais le seul moyen de sauver sa famille est de travailler comme trafiquant de drogue.

« une famille exemplaire » a un casting composé d’acteurs Jung Woo, Park Hee-soon, Yoon Jin-seo et Park Ji-yeon, entre autres, mais qui est qui est la nouvelle série sud-coréenne de Netflix?

QUI EST QUI « UNE FAMILLE EXEMPLAIRE » ?

1. Jung Woo est Dong-ha

Jung-wooconnu surtout pour son travail dans les séries « Reply 1994 » (2013) et « You’re the Best, Lee Soon-shin » (2013), est chargé d’incarner Dong-ha, un enseignant aux prises avec des problèmes financiers qu’il vole de l’argent à un cartel sans le savoir.

Jung Woo dans le rôle de Dong-ha dans « Une famille exemplaire » (Photo : Netflix)

2. Park Hee-soon dans le rôle de Gwang-cheol

Park Hee-soon, qui a déjà joué dans « All About My Romance » (2013), « Missing Noir M » (2015), « Beautiful World » (2019) et « My Name » (2021), joue Gwang-cheol, un sous-patron d’un gang de drogue.

Park Hee-soon dans le rôle de Gwang-cheol dans « Une famille exemplaire » (Photo : Netflix)

3. Yoon Jin-seo est Eun-joo

Dans « An Exemplary Family », Yoon Jin-seo, une actrice sud-coréenne qui a joué dans des films tels que « Oldboy », « All for Love », « A Good Day to Have an Affair » et « Secret Love », joue Eun-joo, la femme de Dong-ha qui cache un secret.

Yoon Jin-seo dans le rôle d’Eun-joo dans « Une famille exemplaire » (Photo : Netflix)

4. Park Ji-yeon est Joo-hyun

Park Ji-yeon, connu pour avoir fait partie du casting de la série coréenne « The King: Eternal Monarch », est chargé de donner vie à Joo-hyun, le chef de l’équipe d’enquête qui persécute Gwang-cheol et Dong-ha .

Park Ji-yeon dans le rôle de Joo-hyun dans « Une famille exemplaire » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Une famille exemplaire »: