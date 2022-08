The Game provoque encore plus Eminem en commentant les photos Instagram de Hailie

The Game a clairement indiqué qu’il essayait de liquider Eminem en commentant des photos de sa fille, Hailie Jade, quelques jours seulement avant de publier son diss-track de 10 minutes.

Le rappeur a sorti la longue chanson cette semaine dans le cadre de son 10e album studio, Drillmatic : Cœur contre esprit.

Dans le morceau intitulé « The Black Slim Shady », le rappeur déclare : « Je ne t’ai jamais entendu dans un club, je ne t’ai jamais entendu dans un bar. Onze albums et 10 n’ont jamais été joués dans ma voiture. »

Il fait également référence à Hailie, 26 ans, avec une réplique imitant la chanson d’Eminem « Stan » disant : « Cher Slim, Hailie est avec moi et elle est indemne pour l’instant (papa, j’ai vraiment peur). Ce sont les secrets les plus profonds, je garde et je suis sur la défensive. Parce que G n’est pas censé se replier.

Eminem n’a pas publiquement répondu au morceau au moment de la rédaction (12 août), mais les tentatives de The Game pour le provoquer ne se sont pas limitées à la chanson.

Ses commentaires sont venus après que Peter Quillin se soit rendu sur Facebook pour partager des images de Hailie prises sur son compte Instagram, en écrivant : « La fille d’Eminem, Hailie, alors et maintenant… ps elle a 26 ans. »

The Game a commenté des photos de Hailie partagées sur Facebook. Crédit : Peter Quillin/Facebook

Le message a reçu des milliers de likes et de commentaires et a réussi à capter l’attention de The Game, qui a fait un signe de tête au père de Hailie en écrivant : « Est-ce qu’elle peut rapper ? »

Le commentaire a rapidement accumulé des milliers de likes, mais des centaines de fans d’Eminem ont également répondu pour défendre le rappeur « Lose Yourself ».

Une personne a écrit : « votre [sic] bon j’aime ta musique mais Eminem te briserait dans une bataille brotha sans manque de respect.

Les commentaires de The Game sont venus avant qu’il ne laisse tomber sa piste sur Eminem. Crédit : Peter Quillin/Facebook

Un autre a semblé faire référence à Machine Gun Kelly en commentant: « peut-être pas mais elle [sic] plus pertinente que vous et votre carrière. Regardez le dernier artiste qui a parlé de la fille d’Ems, vous serez le prochain.

Eminem a semblé dissiper Kelly dans des morceaux sur son Musique pour être assassiné album après que le rappeur ait appelé Hailie « hot as f*ck » dans un post de 2012.

Bien que beaucoup pensent que The Game est déterminé à énerver Eminem, certains ont exprimé leur conviction que son morceau de 10 minutes sorti cette semaine est en fait un hommage à Eminem.

Un fan a écrit: « Shoutout to The Game, mon frère a rendu le meilleur hommage à Eminem que j’ai entendu depuis longtemps. Vraiment mis tout son cœur et son âme là-dedans. »