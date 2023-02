Il fut un temps où les téléphones Triple-SIM et Quad-SIM étaient une réalité... qui n'allait nulle part

En Europe, nous connaissons les téléphones Dual SIM, mais la vérité est qu’il y a un peu plus d’une décennie, il y avait des projets qui allaient au-delà des deux créneaux.

Téléphone double SIM.

Pendant un temps, le commercialisation de téléphones avec plus d’un emplacement pour carte SIM. À ce jour, ces appareils continuent d’avoir leur public. Même nous avons déjà parlé des meilleurs téléphones Dual-SIM à l’occasion, mais aujourd’hui et grâce à la technologie eSIM, cela devient moins courant.

Cependant, dans le passé, les fabricants ils sont allés bien au-delà de Dual SIM. Comme nous pouvons l’apprendre grâce à GSMArena, dans le passé, il y avait des modèles qui dépassaient de loin les attentes de ceux qui pensaient que deux emplacements pour une carte SIM étaient déjà excessifs. Heureusement, aucune de ces implémentations n’a abouti à quoi que ce soit.

Un bref historique des téléphones avec plus d’un slot SIM

En l’an 2000, un téléphone a été lancé connu sous le nom de Benefon Twin, universellement considéré comme le premier téléphone à intégrer les fonctionnalités Dual SIM. L’opérateur qui la commercialisait à l’époque, VLP, ne tarit pas d’éloges sur le confort d’avoir deux cartes téléphoniques dans le même terminal. Un téléphone qui, comme vous pouvez le deviner, n’était pas un smartphone.

Le premier smartphone avec un espace pour deux cartes SIM, cependant, Il ne sera présenté qu’en 2010 et ne sera mis en vente qu’en 2011.. Il s’agit du Gigabyte Gsmart G1317 Rola, qui a également été le premier Android à disposer de cette fonctionnalité. Viewsonic voulait également être le premier à marquer le double emplacement pour carte SIM, mais leur projet a été reporté à juin 2011.

Le premier téléphone prenant en charge pas moins de trois cartes SIM venait de l’Inde. C’était l’Intex IN 5030 E Tri.do. Derrière ce nom fantaisiste se trouvait un téléphone mobile ordinaire, qui sous le capot incorporait la prise en charge de la connectivité GSM et CDMA. Apparemment, il a eu un succès modéré dans son pays d’origine.

LG a également tenté sa chance avec un modèle triple SIM avec le LG A290. Il a été introduit en 2012 et un an plus tard, le fabricant coréen et MediaTek ont ​​annoncé un partenariat pour construire le premier téléphone Android avec prise en charge 3G.

Cependant, le premier téléphone prenant en charge quatre cartes SIM Il a été lancé en 2010 en Chine. Le design du téléphone était unique, bien qu’il ait été vendu sous deux noms différents. Il s’agit de l’OTECH F1, également connu sous le nom de Flying F160. Fondamentalement, il s’agissait d’un modèle vide, autorisé par deux compagnies de téléphone afin de le vendre.

Peu de temps après, une société chinoise appelée T&T a lancé toute une pléthore de téléphones quad SIM. Ces modèles ont été inspirés par des appareils populaires de l’époque, tels que le BlackBerry Bold, Nokia et même certains modèles Motorola que nous n’avons pas vus en Europe.

Il parait, LG a de nouveau voulu tenter sa chance avec les quatre emplacements pour carte SIM, lançant les LG C299 et A395. Il semble que l’aventure des machines à sous en excès ait pris fin en 2013, et il n’est pas facile de trouver des traces de nombreux téléphones qui intègrent cette dernière technologie.

