The Playboy Murders et Death by Fame tous deux renouvelés pour une deuxième saison chez ID

Investigation Discovery a remis des renouvellements de saison à la fois à The Playboy Murders et à Death by Fame.

Deux spectacles à Investigation Discovery viennent d’être officiellement renouvelés. Deadline rapporte que le véritable documentaire sur le crime montre Les meurtres de Playboy et Mort par la renommée ont été renouvelés, amenant chacun d’eux à la saison 2. Les deux émissions sont actuellement au milieu de leurs saisons de première année respectives et diffuseront toutes deux leurs finales de saison le 27 février. Jason Sarlanis, président de Turner Networks, ID et HLN’s Linear and Streaming contenu, a abordé les doubles renouvellements dans un communiqué, vantant leur nombre élevé de téléspectateurs.





« Cette année, ID a connu un élan incroyable dans le véritable espace de la criminalité, offrant une combinaison inégalée de séries de retour et de nouvelles émissions à succès à la fois sur le câble et en streaming », a déclaré Sarlanis. « En nous appuyant sur cette base solide, nous sommes ravis de partager et de construire une liste de programmation exceptionnelle à mesure que nous avançons.

Les meurtres de Playboy vient de l’ancien mannequin de Playboy Holly Madison, dont l’histoire avec Playboy comprend déjà la vedette de la série de télé-réalité Playboy Mansion Les filles d’à côté. L’exécutif de Madison produit la série, qui plonge dans certains des secrets les plus sombres du Playboy Mansion. Cela inclut le meurtre d’un ancien mannequin et d’autres histoires sombres liées à l’histoire de Hugh Hefner et Playboy.





Mort par la renommée est une émission dirigée par l’avocate de la défense pénale Sara Azari. Les docu-séries en six parties vont dans les coulisses pour « découvrir le côté sinistre de la célébrité et révéler les histoires vraies choquantes derrière l’ascension, la chute et le meurtre de certaines des stars les plus prometteuses d’Hollywood », par ID. Azari décompose différents cas impliquant différentes stars hollywoodiennes, rejoints par différents initiés de l’industrie, journalistes de divertissement et experts juridiques. Certains des cas abordés dans la première saison incluent la mort du sexologue Dr. Amie Harwick, le meurtre de La voix tandout Christina Grimmie, et la disparition du mannequin macédonien Adea Shabani peu après son arrivée à Los Angeles.

Avant la première des deux émissions sur ID le mois dernier, Sarlanis a vanté leur arrivée en annonçant dans un communiqué : « À partir de janvier, ID se place au centre de la conversation sur la culture pop en révélant comment la fascination pour la célébrité peut rapidement se transformer en une obsession. avec des résultats dévastateurs. Avec deux nouvelles séries captivantes, nous allons explorer certains des crimes les plus choquants de l’histoire de la culture pop.

Les deuxièmes saisons de Les meurtres de Playboy et Mort par la renommée n’ont pas encore de dates de première, mais les deux émissions diffuseront leurs finales de la saison 1 le lundi 27 février sur ID.