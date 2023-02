« Triade » : pourquoi Tamara était le personnage le plus difficile pour Maite Perroni

Maite Perroni a joué trois personnages différents dans « Triade”, série mexicaine Netflix Créé par Leticia López-Margalli. L’actrice de 39 ans a endossé les rôles d’Aleida, Rebecca et Tamara, des triplées identiques séparées à la naissance et ignorant l’existence l’une de l’autre.

Lorsque Becca, médecin légiste, trouve une femme comme elle sur une scène de crime, elle se lance dans une quête dangereuse pour découvrir la vérité sur sa filiation. Alors qu’elle emprunte un chemin sombre, elle se rend compte qu’ils ne sont qu’une partie de quelque chose de plus grand.

Dans une précédente interview, Maite Perroni a raconté que «Cela impliquait beaucoup de travail, à la fois pour la technologie, les répétitions, le temps et l’interprétation, ainsi que les mesures et les mathématiques exactes pour les positions, ainsi que pour pouvoir donner un texte au bon moment. Il y avait un décompte, un clic, pour pouvoir voir quand un texte se terminait pour qu’un autre entre. Cela a demandé beaucoup de travail, mais cela en valait la peine”.

« Ce sont des personnages différents, mais ils partagent le même ADN car ce sont des triplés identiques. Ils partagent également une histoire et la même maladie, ainsi que des similitudes. Comprendre leur origine, qui est chacun et d’où chacun vient, a aussi demandé du temps et beaucoup de travail.commenta-t-il. Mais le rôle qui lui a coûté le plus de travail était Tamara.

Maite Perroni dans le rôle de Tamara dans la série mexicaine « Triada » (Photo : Netflix)

POURQUOI TAMARA A-T-ELLE ÉTÉ LE PERSONNAGE LE PLUS DIFFICILE POUR MAITE PERRONI ?

En conversation avec Who, le protagoniste de «Triade » a révélé que c’était un défi de jouer Tamara, une ballerine de pole dance, dans les huit épisodes du Série à suspense Netflixdû au fait que « Pendant le tournage, entre octobre et décembre (2021) alors que nous nous préparions et répétions, je me suis foulé un pied et pendant le tournage, en février (2022), je me suis foulé l’autre pied. C’était un défi à tous points de vue, physiquement, émotionnellement et psychologiquement.”.

L’actrice qui jouait auparavant Alma Solares dans « Dark Desire » a avoué que malgré tous les efforts nécessaires, elle relèverait à nouveau un défi de ce niveau parce que « hIl y a des situations comme celle-ci qui vous font grandir (professionnellement), qui vous confrontent et vous font voir jusqu’où vous êtes prêt à donner et à réaliser”.

Avant la première de « Triade», le 22 février 2023, Maite Perroni a déclaré : «Wow, c’était de la merde. Maintenant, je ne sais pas quel est le résultat de la production, mais c’est ce qui est venu de l’intérieur de nos cœurs et je vous implique tous parce que je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu le soutien de chacun de mes collègues.”.