Bad Bunny surprend les fans avec son combat à WrestleMania 37

Les fans de la WWE ont été stupéfaits par la performance de Mauvais lapin lors de leur match à WrestleMania 37. Les rôles et les matchs de célébrités sont devenus la norme pendant WrestleMania, mais ce fut un cas très différent pour Bad Bunny.

Depuis qu’il s’est produit au Royal Rumble pay-per-view plus tôt cette année, Benito Martinez Cela faisait partie intégrante de la programmation de la WWE Monday Night Raw presque chaque semaine depuis. Tout cela s’est transformé en match contre The Miz et John Morrison à WrestleMania 37 aux côtés de Damien Priest.

Mettez Bad Bunny dans le Hall of Fame – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow)

11 avril 2021





Il y a eu des rapports selon lesquels le chanteur de Trap Bad Bunny avait beaucoup étudié et pratiqué ces derniers mois pour son grand match à WrestlemaniaMais les fans de la WWE ont été choqués de voir à quel point il s’était entraîné au combat tout en réussissant de grands mouvements.

Ses fans et l’univers de la Wwe Ils ont été impressionnés par le combat et il semble qu’ils n’aient répondu que par des éloges à Bad Bunny pour son combat.

