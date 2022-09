Films d’horreur basés sur des histoires pour enfants

Avec la nouvelle choquante que l’ours jaune câlin Pooh deviendra un tueur en série avec son fidèle ami Porcinet dans le film »Winnie l’Ourson : Sang et Miel », de nombreuses personnes sur Internet se sont prononcées pour avoir montré une partie terrifiante d’un personnage qui va se concentrer sur un public d’enfants, apportant la version la plus diabolique et la plus terrifiante des personnages de AA Milne.

L’histoire suivra un Ourson transformé en bête sauvage et sans âme, après que Christopher Robin l’ait abandonné à ses amis. Désormais, Winnie et Porcinet chercheront à tout prix à mettre fin à la vie de Christopher, mais pas seulement, mais ils tueront tous ceux qui croiseront leur chemin.

Bien que ce changement dans l’histoire du conte pour enfants en ait surpris plus d’un, ce n’est pas la première fois qu’un conte pour enfants plonge dans les horreurs de la terreur. Il existe plusieurs films qui prennent des histoires classiques comme référence et leur donnent une tournure terrifiante, faisant en sorte que les personnages avec lesquels nous avons grandi dans notre enfance aient maintenant un fond sombre et uniquement pour les adultes.

Gretel et Hansel







Basé sur le conte de fées populaire, l’histoire suit Gretel et Hansel, deux enfants qui devront affronter les ténèbres de la sorcellerie, dans ce film d’horreur et de mystère inexpliqué. Le réalisateur Oz Perkins transforme l’histoire en quelque chose de nouveau, mettant l’accent sur la figure de la sorcière, amenant tous les téléspectateurs à s’introspecter sur le symbolisme des ténèbres.

Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, les personnages deviennent plus profonds, plus sombres et plus dangereux, et même si l’on peut penser qu’au début la sorcière est la figure maléfique du film, le rebondissement de l’intrigue nous fera réfléchir à deux fois aux actions de Gretel et Hansel.

Blanche-Neige : une histoire de terreur

Il existe une version film d’horreur de l’histoire de » Blanche-Neige » créée par les frères Grimm, où nous verrons une femme sinistre et monstrueuse, une belle-fille dangereuse et un meurtre non résolu. Le film se concentre sur la nature tordue du comportement humain, la méchante sorcière ayant une incarnation dans cette version qui a des motifs simplement terrifiants.

Le leurre







»The Lure » est plus proche de l’histoire originale de la Petite Sirène que de l’adaptation de Disney. Deux sirènes des années 80, Golden et Silver, rencontrent un groupe de rock en Pologne et adoptent bientôt certaines de leurs traditions. Les filles forment leur propre groupe, The Lure, et font leur propre numéro en tant que strip-teaseuses et plus encore. Les sirènes ne sont pas du tout amicales comme elles le paraissent au premier abord et elles cachent un sombre secret.

cygne noir







Basé sur la pièce populaire »Le Lac des cygnes », nous rencontrons ici Nina Sayers, une danseuse qui vit avec sa mère. Au moment d’interpréter le lac des théâtres, le metteur en scène la prépare à avoir le rôle du mauvais cygne et du bon cygne, ayant une participation qui confondra tout le public.