‘Solar Opposites’: les créateurs de ‘Rick et Morty’ en première sur Disney + une sitcom pas si sauvage, mais tout aussi acide et frénétique

La première impression avec ‘Solar Opposites’ est que Justin Roiland (« l’autre » créateur de « Rick et Morty », avec le plus médiatique Dan Harmon) et Mike McMahan (écrivain de la série Adult Swim depuis sa création et créateur de » Star Trek: Lower Decks ‘) n’ont pas trop essayé de se différencier de leur référence claire. Le protagoniste des deux, ici l’extraterrestre Korvo et là le scientifique Rick Sanchez, est exprimé par Roiland. Et dans les deux cas, ce sont des chefs de famille quelque peu égoïstes et intellectuellement doués.

Cependant, le ton de «Solar Opposites» n’est pas aussi majoritairement nihiliste que celui de «Rick et Morty». Que personne ne s’attende à une série typiquement Disney: dans les deux épisodes que Star, la nouvelle catégorie de contenu adulte de Disney + (et qui hérite des séries de chaînes comme Hulu, d’où il vient), a créé, Ultraviolence, forte satire sociale, jurons et humour résolument adulte règnent. Et l’inévitable marque de cruauté de la maison: des jambes mécaniques qui échappent au contrôle de son utilisateur à la collecte d’humains réduits par l’un des enfants extraterrestres.

Et pourtant, il y a quelque chose dans le ton de «Solar Opposites» qui le rend plus brillant et plus optimiste que le dévastateur et désespéré «Rick et Morty». C’est peut-être une question d’argument: un groupe d’extraterrestres s’installent sur Terre après que leur planète a été détruite, et ils essaient de s’adapter à nos coutumes. Ce sont le scientifique Korvo, le paresseux Terry (exprimé par Thomas Middelditch, star de la « Silicon Valley »), les adolescents Yumyulack et Jesse et un chiot, créature qui devient un Baby Yoda très sauvage.

Il y a, bien sûr, la parodie en abondance des coutumes terrestres. Ces extraterrestres ne comprennent pas très bien le fonctionnement des humains, et cela conduit à d’innombrables séquences comiques: ma préférée, quand ils découvrent que peut-être tout ce qui apparaît à la télévision n’est pas vrai. Ce qui donne lieu à la meilleure réplique de ces deux premiers épisodes: « Si je découvre que Frasier n’est pas réel, je me tuerai ».

‘Rick et Morty’, mais avec moins de colère

Cela ne rend pas les « opposés solaires » exactement fades, mais est plus en phase avec ce mémorable ‘Martian Stuff’ (quand sera-t-il diffusé?) qu’avec son prédécesseur animé. Il y a plus de critiques des coutumes terrestres et d’humour extravagant (ou extraterrestre) que cette course pour atteindre la pirouette d’intrigue suivante qui caractérise la série Adult Swim.

Bien sûr, le rythme est tout aussi fiévreux que dans «Rick et Morty». Les gags se rassemblent, les intrigues se croisent et tout est rythmé par l’excellent doublage de Roiland., pas aussi dur que lorsqu’il exprime Rick Sánchez (et son petit-fils). Ici, il est en charge d’un seul personnage et le qualifie paradoxalement avec une certaine humanité, mais il continue de le ponctuer avec la marque bégayante et bégayante de la maison, et qu’ils font tellement pour arrondir ce sentiment que la blague suivante va pour briser le cou des protagonistes.

L’esthétique de la série doit également tout, clairement, à «Rick et Morty». Un effort a été fait pour concevoir les principaux extraterrestres, mais les personnages de soutien humains auraient pu parfaitement sortir des autres séries Roiland et McMahan. Pas vraiment un problème, mais n’aidera pas « Solar Opposites » à dissiper les préjugés de nombreux téléspectateurs selon lesquels il s’agit d’un spin-off flagrant.

Cependant, ‘Solar Opposites’ a assez de personnalité pour briller tout seul. Avec une structure plus conventionnelle, comme une sitcom traditionnelle, et sans les opérations multidimensionnelles et spatio-temporelles qui ont rendu «Rick et Morty» absolument unique. «Solar Opposites» est peut-être moins ambitieux et tordu, mais la qualité de son humour est incontestable.