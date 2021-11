Kim Kardashian plaisante sur les mariages ratés pendant le toast de mariage de Pal

La star de télé-réalité a assisté au dîner de répétition pour le mariage à venir de son ami Simon Huck et de son partenaire Phil Riportella le vendredi 12 novembre lorsqu’elle a fait un clin d’œil au fait de ne pas être la meilleure personne pour donner des conseils sur le mariage alors qu’elle travaille à travers elle. troisième divorce.

« Donc, je ne sais pas quel genre de conseils et de choses je vais vous donner ce soir. »

Elle avait précédemment dit « oui » à Damon Thomas, avec qui elle était mariée de 2000 à 2004 et avait épousé le basketteur Kris Humphries pendant 72 jours.

Dans un épisode diffusé en juin de cette année, elle a expliqué: « Je pense juste qu’il mérite quelqu’un qui soutiendra chacun de ses mouvements et ira le suivre partout et déménager dans le Wyoming. Je ne peux pas faire ça.

« Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui et fait tout, et je ne peux pas. J’ai envie d’un putain d’échec. C’est mon troisième putain de mariage.

Elle a poursuivi: « Après avoir eu 40 ans cette année, j’ai réalisé: » Non, je ne veux pas d’un mari qui vit dans un état complètement différent « .

« Pour moi, je me suis dit: » Oh, mon Dieu, c’est à ce moment-là que nous nous entendons le mieux « , mais c’est triste pour moi et ce n’est pas ce que je veux. Je veux quelqu’un avec qui nous avons les mêmes émissions en commun. Je veux quelqu’un qui veut travailler avec moi.