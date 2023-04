« The Nurse » : l’histoire vraie derrière la série Netflix

Depuis sa première sur Netflixle 27 avril 2023, «L’infirmière » (« The Nurse » en anglais), drame policier danois réalisé et co-écrit par Kasper Barfoed, a réussi à se positionner dans le Top 10 des séries les plus populaires sur la plateforme de streaming grâce à son intrigue intrigante.

La série limitée de quatre épisodes raconte l’histoire d’une nouvelle infirmière dans un hôpital qui soupçonne que le besoin de soins de son collègue est lié à la mort de plusieurs patients.

« L’infirmière” est basé sur le livre “The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial” écrit par Kristian Corfixenqui raconte la histoire vraie de l’infirmière danoise Christina Aistrup Hansenqui a été condamné à 12 ans de prison pour quatre chefs de tentative de meurtre en 2017.

Josephine Park dans le rôle de Christina Aistrup Hansen et Fanny Louise Bernth dans le rôle de Pernille Kurzmann Larssen dans la série danoise « The Nurse » (Photo : Netflix)

LA VRAIE HISTOIRE DERRIÈRE « L’INFIRMIÈRE »

L’histoire sur laquelle il est baséL’infirmière» a lieu à l’hôpital Nykøbing Falster au Danemark, un lieu où Pernille Kurzmann, fraîchement diplômée de l’école d’infirmières, arrive pour mettre en pratique tout ce qu’elle a appris.

Pernille avait du mal à établir des relations avec les travailleurs de la santé les plus expérimentés qui l’entouraient, jusqu’à ce qu’elle rencontre Christina Aistrup Hansen, considérée comme la meilleure infirmière de cet hôpital.

Cependant, pendant les quarts de nuit, il y avait toujours des problèmes avec des patients qui semblaient stables, alors Pernille Kurzmann s’est méfiée de Christina Aistrup Hansen et quand elle a finalement sonné l’alarme, d’autres collègues ont fait remarquer qu’ils avaient des soupçons similaires. Finalement, Il a été découvert que Christina Aistrup Hansen administrait des doses mortelles de diazépam et de morphine à des patients.

« Beaucoup de gens ont soupçonné ou vu quelque chose, et pourtant c’est la nouvelle infirmière, celle qui occupe son premier emploi, qui non seulement sent que quelque chose ne va pas, mais fait quelque chose à ce sujet et risque tout.», a déclaré Barfoed à Tudum. « [Hacer la serie] il s’agissait surtout d’essayer d’être fidèle à Pernille et de la situation dans laquelle elle se trouvait. Nous voulions que le public sente à quel point c’est difficile. Il ne s’agit pas simplement d’appuyer sur un bouton et ensuite vous êtes un lanceur d’alerte”.

Christina Aistrup, la méchante de « The Nurse », est interprétée par Josephine Park (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À PERNILLE KURZMANN ET CHRISTINA AISTRUP HANSEN ?

L’affaire a été portée devant les tribunaux en 2016 et après près d’un mois de procès et plus de 70 témoins, Hansen a été condamné à la prison à vie pour les meurtres des patients Viggo Holm Petersen, Anna Lise Poulsen et Arne Herskov, et pour la tentative de meurtre par Maggi Margrethe Rasmussen. Cependant, en raison de divers facteurs, sa peine a été commuée en 12 ans en 2017.

Bien sûr, elle a perdu sa licence d’infirmière et une évaluation psychologique médico-légale a révélé qu’elle souffrait d’un trouble de la personnalité histrionique. Actuellement, elle est toujours en prison et sera libérée en 2028.

Pour sa part, Pernille Kurzmann est toujours infirmière à l’hôpital Nykøbing Falster. Elle a épousé le Dr Niels Lunden, qui l’a aidée à dénoncer Hansen, a changé son nom en Pernille Kurzmann Lundén et mène une vie tranquille avec son mari et ses enfants.