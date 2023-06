Exclusif : Mary-Louise Parker parle du redémarrage de Weeds et pourquoi Poker Face est le meilleur

Plus tôt cette année, Showtime a confirmé qu’il travaillait sur une série de relance pour deux de ses plus grands succès, Mauvaises herbes et Infirmière Jackie avec Mary Louise Parker et Edie Falco devrait revenir jouer les personnages principaux dans les deux suites.





Les remakes, les redémarrages, les reprises ou les suites tardives ne sont que trop courants aujourd’hui à Hollywood, mais cela ne signifie pas qu’ils fonctionnent tous bien. En fait, dans la plupart des cas, ils semblent être en deçà du contenu original, surtout s’ils arrivent beaucoup plus tard car les contextes sont si différents.

Parlant notamment de la Mauvaises herbes revival, l’acteur Justin Kirk était sceptique quant aux chances de succès du projet (via Variety), et dans une conversation exclusive avec MovieWeb, Mary-Louise Parker reconnaît que sa co-star a raison :

« Ouais, il a raison. Laissez-le à Justin, wow. Je veux dire, j’aimerais savoir d’une manière ou d’une autre si cela se produisait. Je pense qu’il faudrait le réinventer parce que, vous savez, je suis tellement plus vieux maintenant. J’ai l’impression qu’il y a certaines choses qui ne jouent tout simplement pas de la même manière, et je ne sais pas si elles auraient la même devise. Mais peut-être que les gens, vous savez, ces personnages qui se réunissent, peut-être qu’il y a un moyen de faire en sorte que ça marche, et j’aimerais certainement revoir ces acteurs. J’aimerais bien, mais ce genre de choses peut s’effondrer à tout moment.

Mauvaises herbes suit l’histoire de Nancy, une femme qui, après la mort de son mari, doit trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille et décide de vendre de la marijuana à ses voisins pour survivre.

Mary Louise-Parker révèle l’une de ses émissions préférées

Le Mauvaises herbes Le renouveau est peut-être un grand défi pour la télévision aujourd’hui, mais il y a beaucoup d’histoires agréables sur le petit écran, et Parker le sait très bien. L’actrice a pris un moment pour faire l’éloge de l’une des productions les plus récentes de Peacock, Poker Facecréé par Rian Johnson et mettant en vedette Natasha Lyonne :

«Je ne suis pas fou de beaucoup de violence et de mort. Je suis un peu comme le pire quand il s’agit de ça, mais j’aime un mystère qui se résume, comme, j’aime Poker Face. C’est le seul spectacle que j’ai vu je suppose toute l’année. Mon fils et moi l’avons regardé et c’est tellement génial quand on se lance dans quelque chose. Comme, je suis vraiment accro à ce podcast, chaque fois qu’il y en a un nouveau, je suis tellement excité, et je ressentais la même chose à propos de Poker Face. Et je ne ressens pas souvent cela à propos de la télévision. J’ai l’impression que c’est probablement une de ces choses où, je suppose que si vous travaillez dans un restaurant, il peut être difficile de sortir pour manger, vous savez ? C’est un peu ce que je ressens à l’idée de regarder la télévision et des films, parce que c’est un peu comme… J’adore être diverti de cette façon, ça me prend beaucoup de temps.

Poker Face raconte l’histoire de Charlie, une femme capable de détecter les mensonges qui voyage à travers les États-Unis, s’arrêtant aux endroits où des crimes ont été commis afin de découvrir la vérité derrière ce qui s’est passé.