Les Gardiens de la Galaxie Vol. Récapitulatif des avis : Marvel Send-Off fait ses débuts à 91 % sur Rotten Tomatoes

Les avis sur la sortie Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sont maintenant dedans. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 mettra fin à cette itération de l'équipe de super-héros. Une expérience qui s'est avérée émouvante pour tous les participants. Alors, la suite de Marvel met-elle fin à l'ère de manière satisfaisante ? Ou tombe-t-il au dernier obstacle? Eh bien, découvrons…





Julian Roman, de 45secondes.fr, fait l’éloge de gardiens de la Galaxie threequel, louant la vision du réalisateur James Gunn, l’approche de la trame de fond de Rocket et la façon dont le film Marvel parvient à équilibrer ce que le public attend avec des thèmes plus sombres et plus matures.

« James Gunn quitte l’univers cinématographique Marvel sur une note viscérale qui étourdira le public […] C’est de loin le film le plus sombre et le plus mature de la franchise. Il y a des rires intelligents, la bande-son groovy requise et des scènes d’action étonnantes, mais un arc d’histoire puissamment dramatique va dans des endroits laids qui déchirent l’âme. »

Ross Bonaime de Collider continue l’admiration, appelant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 non seulement la fin parfaite pour ce casting de personnages, mais aussi le meilleur film de la franchise depuis un certain temps.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’est pas seulement l’envoi idéal pour ce groupe, c’est le meilleur film MCU depuis des années, et un rappel à quel point l’univers cinématographique Marvel peut être amusant et émouvant après film après film de déceptions récentes. Les Gardiens de la Galaxie étaient le meilleur coin du MCU, et Gunn a créé l’adieu parfait à ce gang d’inadaptés.

Caitlin Chappell de CBR appelle quant à lui la sortie du MCU « une lettre d’amour à l’imperfection » qui donne à chaque membre des Gardiens « un moment pour briller ».

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est une célébration sincère de l’imperfection qui accueille tout le monde dans la famille retrouvée titulaire du film. Gunn continue d’être un réalisateur à surveiller grâce à sa narration sincère et sa vision unique, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 laisse le public impatient de voir la suite.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 reprend avec le gang encore sous le choc de la perte de Gamora. Notre groupe bien-aimé d'inadaptés s'installe dans la vie sur Knowhere, mais il ne faudra pas longtemps avant que leur vie soit bouleversée par les échos du passé tumultueux de Rocket. Ainsi, Peter Quill alias Star-Lord doit à nouveau rallier son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des leurs. Si la mission n'est pas complètement réussie, cela pourrait éventuellement conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 doit débarquer dans les salles la semaine prochaine

Bien sûr, tout ne peut pas être positif, certains critiques trouvant quelques défauts au Gardiens dernier tour. Frank Scheck de THR critique le scénario surchargé et la surabondance de camées. Cependant, il conclut que la bande originale démontre une fois de plus le « talent étrange de Gunn pour fournir des listes de lecture fantastiques » et loue la distribution de l’ensemble.

« Néanmoins, cette édition réussit largement comme les autres, grâce à la chimie de l’ensemble principal, qui a grandi dans ses personnages avec une aisance décontractée. »

Damon Wise de Deadline a également trouvé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 être un peu désordonné, en grande partie à cause de la tâche difficile de mettre fin au moins à cette version de la franchise.

« Malheureusement, tout le monde s’amuse tellement, le film de Gunn ne sait pas trop où se terminer, dessinant le point culminant évident pour toujours, puis planant dans une sorte de limbes existentiels pendant que les personnages euh et ah disent au revoir jusqu’à ce que le rideau tombe .”

Les applaudissements reprennent cependant grâce à Molly Freeman de Screen Rant, qui appelle Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 « un triomphe » ainsi que « l’entrée la plus étrange, la plus sombre et la plus émouvante » dans le MCU de Gunn. Ainsi que son plus fort.

«Ce n’est peut-être pas le film auquel vous vous attendez peut-être, mais c’est une fin largement satisfaisante pour cette itération particulière de l’équipe – même si, dans une franchise comme le MCU où il n’y a pas de véritable point final en vue, il n’y a pas de sens du vrai finalité. Pourtant, c’est un blockbuster parfaitement adapté à son époque et qui offre une victoire indispensable au MCU. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est la fin parfaite de la trilogie MCU de Gunn tout en laissant la porte ouverte pour plus à venir.

Écrit et réalisé par James Gunn et avec Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper et Sean Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir aux États-Unis le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.