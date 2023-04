Artiste mystérieux et talentueux: qui est Enrique Fortún, l’acteur qui joue Lope Ruíz dans « La Promesa »

Enrique Fortún est l’une des stars qui brille haut dans le Série « La Promesse »avec Ana Garcés, Arturo Sancho, Amparo Piñero, Xavi LockEva Martin, marga martinez, entre autres. L’acteur espagnol a gagné l’affection du public en incarnant Lope Ruiz, un cuisinier qui ne cesse de captiver le public avec de délicieux plats et desserts. Par conséquent, ici, nous vous en dirons plus sur la biographie et la carrière de l’interprète derrière la bien-aimée Lope.

« La promesse » vise à être l’une des productions télévisuelles les plus réussies de Espagne. Il a déjà dépassé la barre du million de téléspectateurs, un record qui devrait être dépassé dans le saison 2 de la fiction d’époque.

Amour, vengeance et trahisons. Sous ces concepts se déplace l’intrigue du drame. Au milieu des disputes et des romances, le personnage de Lope, un jeune homme qui a un secret pour les autres et l’un de ses principaux objectifs de vie est de trouver un foyer, s’est démarqué.

Fortún s’est fait demander sur les réseaux sociaux si, comme Lope, il avait du talent en cuisine. L’acteur a surpris le public en assurant que c’est le contraire : il ne sait pas cuisiner et que les gourmandises qui sont apparues à la télévision sont le mérite de la production, Ici nous vous racontons d’autres détails curieux de la artiste.

Içi vous pouvez voir Enrique Fortún comme Lope dans « La Promesse »

QUI EST ENRIQUE FORTÚN ?

Quel âge a Enrique Fortun ?

Enrique Fortún est né en 1995 à Madridl’Espagne, pour laquelle il aura 28 ans en 2023. L’acteur a confié à Y desperté qu’il avait décidé être acteur à 17 ansQuand j’étais sur le point d’aller au lycée.

Il a réalisé que c’était sa passion et a décidé de suivre son intuition pour réaliser un rêve qu’il a réalisé dans « La Promesa » en tant que Lope. A 18 ans, il étudie à la École Cristina brisée et diplômé de Studio Juan Codina.

Comment a été votre parcours ?

Le rôle de Lope dans Série « La Promesse » Ce n’est pas le premier qui a réussi Enrique Fortun à la télévision. Il a également fait partie du casting de « La fortune » de Movistar + et « Centre médical » de Zebra Productions. Il a également fait partie des courts métrages « Manu », « Campeón » et « El conejo de la suerte ».

Son expérience principale a été le théâtre. Il a fait partie des morceaux « Katarsis du Tomatozo », « Âme », « Le laid »sous la direction de María Botto, Juan Codina et Iria Ortega, respectivement.

Enrique Fortún sur une photo pour ses réseaux sociaux (Photo : Enrique Fortún / Instagram)

Qui est votre partenaire ?

Le partenaire d’Enrique Fortún est un mystère. L’artiste a préféré garder sa vie personnelle privée, malgré la notoriété grandissante qu’il a acquise en faisant partie de « The Promise ». Tant dans une interview que sur les réseaux sociaux, Fortún a jalousement gardé les informations indiquant si quelqu’un a pris son cœur.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Enrique Fortún publie généralement des photographies et des vidéos de son travail dans les coulisses ainsi que ses passe-temps favoris, comme la boxe, la natation et la guitare. Son compte Instagram officiel, qui ne compte que 42 publications, a dépassé les 5 000 abonnés et continue de croître avec la notoriété qu’il a acquise pour « The Promise ».

Enrique Fortún posant lors d’un événement public (Photo: Enrique Fortún / Instagram)

DONNÉES D'ENRIQUE FORTÚN

Nom complet: Enrique Sanchez-Fortun

Ville natale: Madrid Espagne

Année de naissance: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Âge : 28 années

Profession: Acteur

Langage: Espagnol

Instagram : @enrique.fortun

