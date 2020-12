Rencontrez DORA, l’adolescent RADAR réécrit ce que signifie être une pop star mondiale – Spotify

Auteur-compositeur-interprète espagnol DORA a eu une année bien remplie – et c’est en clair. À seulement 16 ans, elle a déjà fait la couverture de Vogue España et est apparu sur la bande originale de Élite, une émission Netflix populaire. L’artiste madrilène peut désormais ajouter un autre élément à la liste: elle fait partie du programme mondial d’artistes émergents de Spotify, RADAR.

Lancé en mars 2020, le programme présente des artistes de plus de 50 marchés à travers le monde et aide les artistes en début de carrière à élargir leur base de fans grâce aux canaux sociaux de Spotify, aux listes de lecture organisées et aux initiatives marketing personnalisées.

DORA est la seule auteure derrière plusieurs de ses morceaux de genre. Elle oscille facilement entre l’anglais et l’espagnol, chantant sur des morceaux influencés à parts égales par la bubblegum pop des années 2000, le rock indé maussade et l’EDM palpitant. Depuis le lancement de RADAR, DORA a sorti trois singles, dont certains ont même été enregistrés dans son uniforme scolaire: le twinkly discoteca-ready »Oxena, «Acoustique»Hoy, « Et contagieux en anglais »Rester. »

Nous nous sommes entretenus avec l’artiste RADAR pour en savoir plus sur la façon dont elle est arrivée ici et où elle compte aller ensuite.

Vous avez eu une ascension assez fulgurante l’année dernière. Comment ça a été de voir votre carrière décoller?

C’est une bénédiction de voir ma musique toucher un public plus large au fil des ans, et voir les différentes personnes qui me suivent dans ce voyage est incroyable. Pour moi, c’est comme regarder mon nouveau-né vieillir – j’accompagne les pas de ma musique. J’y ai mis du travail, et ma musique me donne beaucoup d’autres belles choses en échange.

Comment décririez-vous votre musique?

Je décrirais ma musique comme la seule chose que vous avez trop peur de faire mais que vous avez toujours cette impulsion coupable à l’intérieur qui vous pousse finalement à faire ce qui vous fait peur. En d’autres termes, un mélange d’émotions et de genres.

Vous êtes l’un des artistes RADAR 2020 de Spotify. Qu’avez-vous appris de cette expérience?

C’est très inspirant de voir comment chaque artiste a sa manière différente d’exprimer, de diffuser ou de transmettre sa musique à son public. Je pense que j’ai appris le plus en regardant d’autres artistes grandir en même temps que moi.

Quel message voulez-vous que les gens retiennent de votre musique?

J’ai de nombreux objectifs. L’un d’eux est de pouvoir toucher diverses personnes aux goûts musicaux différents. Par exemple, quelqu’un qui écoute D’Angelo pourrait comprendre ma musique autant que quelqu’un qui aime Miley Cyrus. Donc, je suppose que mon message est de rapprocher les genres musicaux et les gens. J’ai l’impression qu’il n’y a pas de barrière dans la musique – si elle atteint le corps et l’âme, alors pourquoi serait-il important de mélanger deux opposés polaires?

Étant donné que vous avez maintenant 16 ans, où vous voyez-vous dans quelques années? Selon vous, qu’est-ce qui changera le plus dans votre vie et votre musique?

Dans quelques années, je me vois avec plus d’un couple de célibataires. J’adorerais avoir sorti au moins deux albums d’ici là, mais le temps est inattendu, alors je vais juste laisser couler et voir comment les années me traitent. Je pense que la principale chose qui va changer à partir de maintenant est mon rythme sur la façon dont je fais les choses, mon flux de travail. Comme tu l’as dit, j’ai encore 16 ans et je dois accomplir beaucoup d’obligations avant de m’engager dans ma musique à plein temps, comme l’école.

Votre mère et votre père ont fait carrière dans la musique. Comment diriez-vous que cela vous a influencé en tant qu’artiste?

La plus grande influence de mes parents sur moi a été mes premières références musicales, y compris Les coups, Seu Jorge, Mme Lauryn Hill. Sans parler, bien sûr, de l’impact que mes parents ont eu sur moi en tant qu’artistes eux-mêmes. Ils m’ont amené à trouver et à explorer de beaux aspects non seulement de la musique, mais de l’art en général – la sensibilité d’un artiste et la manière de la développer. Je serai toujours très reconnaissant pour cela.

La pandémie a créé de nombreux défis sans précédent cette année. Comment cela a-t-il été de créer de la musique pendant cette période?

Mon processus musical cette année a été très intime et j’ai pu établir un lien particulier avec moi-même. Cela a été très utile pour approfondir mes pensées et améliorer mes compétences en écriture de chansons en espagnol et en anglais. Je pense que c’est une opportunité incroyable, d’autant plus que ces événements étaient inimaginables au début de l’année dernière. Ce fut un processus qui m’a été utile pour mon projet; J’ai beaucoup appris.

