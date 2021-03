Big Time Rush est maintenant disponible sur Netflix

Chaque saison de Big Time Rush a été ajoutée à Netflix pour coïncider avec le retour du boys band.

Rushers, nous avons des nouvelles intéressantes. Les quatre saisons de Grande précipitation du moment sont maintenant disponibles pour diffuser et regarder sur Netflix.

Quand vous pensez aux boys bands des 10 dernières années, One Direction, Why Don’t We et PRETTYMUCH sont peut-être quelques-uns des premiers noms qui vous viennent à l’esprit, mais les vrais savent que Big Time Rush est venu en premier. De leur émission télévisée emblématique Nickelodeon à leurs singles à succès, Kendall, James, Carlos et Logan ont dominé la culture pop entre 2009 et leur scission soudaine en 2014.

L’année dernière (21 avril), le groupe a annoncé une réunion et maintenant vous pouvez vous gaver à chaque single Grande précipitation du moment épisode sur Netflix.

LIRE LA SUITE: Big Time Rush se réunit après une interruption de six ans et taquine de la nouvelle musique



Big Time Rush est-il sur Netflix? Voici comment regarder les quatre saisons en ligne. Image: Nickelodeon

Le mois dernier (26 février), Big Time Rush s’est rendu sur ses comptes officiels de médias sociaux pour annoncer que toutes les saisons de Grande précipitation du moment serait ajouté à Netflix le 26 mars. Effectivement, vous pouvez maintenant revivre les sommets épiques de la série Nickelodeon sur Netflix dès maintenant. Il est actuellement disponible aux États-Unis et dans d’autres pays, mais vous ne pouvez pas encore le regarder sur Netflix UK.

La nouvelle survient moins d’un an après la réunion de Kendall, James, Carlos et Logan sur les réseaux sociaux. Le groupe a posté une vidéo officielle de réunion qui s’est terminée par Carlos disant: « Nous vous aimons tellement les gars. Répandez cet amour, répandez cet aloha et qui sait … beaucoup de choses à attendre à la fin de cela. A bientôt » .

Évidemment, nous sommes en lock-out depuis, mais le groupe est resté actif sur les réseaux sociaux et les fans sont convaincus que « beaucoup à attendre » signifie qu’une nouvelle musique, une tournée ou même une autre saison de Grande précipitation du moment pourrait tous être dans les travaux. Avec l’émission maintenant sur Netflix, nous imaginons qu’ils annonceront plus de nouvelles très bientôt.

Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour, mais d’ici là, nous reverrons la série originale sur Netflix.

