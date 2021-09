Britney Spears se fiance à Sam Asghari et il confirme les plans du contrat de mariage

Sam Asghari a proposé à Britney Spears cinq ans après avoir commencé à sortir ensemble.

Britney Spears est officiellement fiancée. Son petit ami de longue date, Sam Asghari, lui a proposé dimanche et Britney a dit oui.

Sur sa page Instagram hier soir (12 septembre), Britney Spears a partagé une jolie vidéo annonçant ses fiançailles. Dans le clip sur les réseaux sociaux, on peut voir Britney posant avec son fiancé Sam Asghari et exhibant sa magnifique nouvelle bague. Britney a légendé la photo : « Je n’arrive pas à y croire. » Sam a également posté une photo avec Britney portant la bague sur son Instagram.

Depuis que Britney a partagé la vidéo, elle a été appréciée par plus de deux millions de personnes, dont beaucoup ont félicité les fiancés.

Britney Spears se fiance et Sam Asghari confirme qu’il a signé un contrat de mariage. Photo : Jeffrey Mayer / Alamy Banque D’Images, Photo Stock, @britneyspears via Instagram

Plusieurs célébrités ont également laissé des commentaires célébrant la nouvelle. Paris Hilton a commenté : « Félicitations mon amour ! Tellement heureux pour toi ! Bienvenue au club », et Michelle Visage a écrit : « FÉLICITATIONS. »

Sam est un mannequin et entraîneur personnel, que Britney a rencontré pour la première fois sur le tournage de son clip ‘Slumber Party’. Depuis, le couple est amoureux l’un de l’autre.

L’un des commentaires les plus populaires sous le post de Britney est venu d’Octavia Spencer. Elle a écrit: « Faites-lui signer un contrat de mariage », et le commentaire compte actuellement plus de 17 000 likes. Étant donné que la tutelle de Britney semble sur le point de prendre fin, il semble que beaucoup de gens espèrent qu’elle ne perd plus jamais le contrôle de ses actifs et de ses finances.

Confirmant qu’il signera un contrat de mariage, Sam a répondu « 100 » à Octavia. Il a également plaisanté sur ses histoires Instagram en écrivant: « Merci à tous ceux qui sont préoccupés par le contrat de mariage! Bien sûr, nous obtenons un contrat de mariage en fer pour protéger ma jeep et ma collection de chaussures au cas où elle me larguerait un jour. »

Félicitations Sam et Britney !

