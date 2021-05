Célébrez le jour de Star Wars avec une première explosive de «  The Bad Batch  » sur Disney Plus

La dernière aventure animée sur Disney Plus commence aujourd’hui avec l’arrivée de « Star Wars: Le mauvais lot , « un spin-off explosif de 16 épisodes de » Star Wars: The Clone Wars « centré sur un groupe notoire de clones mercenaires et leurs exploits anarchiques dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Pour vous préparer à toutes les aventures tapageuses dans l’espace, passons à un pour un petit aperçu de ce à quoi vous attendre. « Le mauvais lot « dans le cadre d’un tour d’horizon festif de Star Wars Day.

Issue des sept saisons «Star Wars: The Clone Wars», cette nouvelle série se déroule à peu près à la même période entre les films précédents «Attack of the Clones» et «Revenge of the Sith». Cette émission originale, produite par « The Mandalorian » Dave Filoni, s’est déroulée de 2008 à 2020 et était centrée sur Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda et divers protecteurs Jedi alors qu’ils s’affrontaient dans le conflit épique de la République contre les séparatistes du comte Dooku. .

« The Bad Batch », un spin-off de Star Wars: Clone Wars, sortira sur Disney Plus le 4 mai 2021. (Crédit d’image: Disney Plus / Lucasfilm)

« The Bad Batch » suit Clone Force 99, le groupe amélioré de clones initialement vu dans les premiers épisodes de la saison sept de « Star Wars: The Clone Wars ». Comme les principaux clones de la Grande Armée de la République étaient des copies génétiques exactes du chasseur de primes Jango Fett, cette unité expérimentale de commando a été génétiquement modifiée avec certaines capacités spéciales.

Leur escouade de quatre soldats est composée de:

Chasseur: Le clone de plomb imprégné de compétences de suivi électromagnétique.

Le clone de plomb imprégné de compétences de suivi électromagnétique. Dépanneuse: Un clone à la force surhumaine.

Un clone à la force surhumaine. Technologie: Un soldat qui est un génie de la technologie.

Un soldat qui est un génie de la technologie. Réticule: Un clone dont la vision améliorée fait de lui un tireur d’élite mortel.

Un cinquième membre nommé Echo est un soldat clone standard capturé par les forces séparatistes pendant la guerre des clones et reconfiguré en cyborg. Sauvé par le Bad Batch dans la saison sept de « The Clone Wars », Echo est devenu mal à l’aise avec ses collègues clones normaux et a finalement rejoint les rangs de Clone Force 99. Tous les personnages clones seront à nouveau exprimés par l’acteur Dee Bradley Baker, qui a exprimé chaque clone dans « The Clone Wars ».

Annonçant de « Dave Filoni » de The Mandalorian, « The Bad Batch » commence alors que la guerre des clones se termine, avec les chevaliers Jedi anéantis et l’empereur Palpatine volant le contrôle de la galaxie, avec une préoccupation majeure de savoir où ces clones inadaptés, mutés les guerriers appartiennent à un nouvel ordre mondial galactique.

« Star Wars: The Bad Batch » fait ses débuts sur Disney Plus aujourd’hui, le 4 mai, avec un épisode spécial élargi de 70 minutes. Les épisodes réguliers reprennent la diffusion le vendredi 7 mai et les chapitres suivants seront diffusés chaque semaine du vendredi au 13 août.

