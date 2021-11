Le réalisateur de « Squid Game » évoque le caractère violent de la série

iMoshion Coque Design Samsung Galaxy S20 FE - Squid Case Logo

Vous êtes vous aussi captivé(e) par la série à succès Squid Game ?. Avec cette coque unique, vous pouvez facilement donner à votre smartphone un vrai look Squid Game et le protéger des aléas quotidiens. La coque est fabriquée en silicone résistant aux chocs et est légère. La coque est conçue sur mesure pour votre appareil et comporte donc des découpes pour l'appareil photo, les ports et les boutons de votre téléphone.