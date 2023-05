The Mane 5 sont prêts à faire la fête dans la bande-annonce de My Little Pony: Bridalwoodstock

Le chahut est loin d’être terminé chez Netflix. Le compte officiel My Little Pony a récemment dévoilé ce qui va suivre, et cela implique une grande fête dans Mon petit poney : Bridlewoodstock. Découvrez la bande-annonce et le synopsis ci-dessous.





La spéciale My Little Pony: Bridlewoodstock voit Mane 5 essayer d’organiser un festival de musique pendant le magnifique Lumi-Bloom de Bridlewood, un magnifique événement naturel bioluminescent qui ne se produit qu’une fois par an. Tout au long de leur quête, ils se précipitent pour réserver les meilleurs et les plus brillants artistes d’Equestria, réunir de vieilles légendes et lutter contre la légende de la licorne de Troggles voleur de voix.

Ça y est, les Mane 5 sont de retour et prêts à faire la fête le 6 juin ! Le spécial de 44 minutes rassemble le gang alors qu’ils se préparent pour le grand festival annuel Lumi-Bloom. Rejoindre le gang sera Ruby Jubilee, une sensation de chant dans Equestria exprimée par Sofia Wylie (High School Musical : La comédie musicale : La série). Elle est accompagnée de Maitreyi Ramakrishnan (Devenir rouge), Jenna Warren (Kody Kapow), Ana Sani (Les garçons), JJ Gerber (Pack Monstre) et AJ Bridel (Odd Squad). Wylie partage sa joie avec Animation Magazine.

« Je suis tellement excité et reconnaissant de rejoindre le Mon petit Poney famille sous le nom de Ruby Jubilee. Ma soeur et moi avons été fans de Mon petit Poney pour toute notre vie, et faire partie de la Bridelwoodstock spécial est vraiment un rêve réalisé. Il y a tellement de choses que j’aime dans la série, de la musique au message, ça a vraiment eu un tel impact sur moi.

Mais attendez, il n’y en a plus ! Le drop le même jour que le spécial sera six nouveaux épisodes de 22 minutes de la Mon petit poney : faites votre marque série! L’émission originale sur la tranche de vie reprend là où la finale de la saison s’est arrêtée. Après une tentative ratée d’enlèvement du bébé dragon, Sparky, le Mane 5 est en alerte maximale. Zipp plonge dans son enquête pour savoir qui pourrait être le coupable. Pendant ce temps, Misty continue de jouer l’innocente avec le groupe d’amis afin d’essayer à nouveau d’attraper Sparky. Mais bientôt elle se rapproche de plus en plus du groupe. Avec son cœur déchiré entre Opaline et ses nouveaux amis, peut-être que le destin d’Equestria est dans ses sabots.

Les aventures continuent

Jubilé de rubis de My Little Pony : Bridlewoodstock

Mon petit poney : faites votre marque est la cinquième génération officielle de la célèbre gamme de jouets My Little Pony. La série a commencé en 2021 avec la sortie de l’original de Netflix, Mon petit poney : une nouvelle génération. La série avait de gros fers à cheval à remplir, étant donné qu’il s’agissait d’un suivi de la centrale électrique qui secouait la culture qui était Mon amitié avec mon petit poney est magique. La série de quatrième génération a surpris le public par son esprit, son humour et son cœur. La présentation inattendue a inauguré un groupe de fans complètement surprenant, des hommes adultes qui se sont qualifiés de « bronies ». Friendship is Magic a été créée en octobre 2010 et a duré neuf saisons, se terminant en 2019. Parallèlement, il y avait plusieurs émissions spéciales, un long métrage d’animation et Mon petit poney : Equestria Girlsun spin-off qui présentait des versions humaines des personnages.