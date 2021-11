La nouvelle série MCU Echo a annoncé le spin-off de Hawkeye

Au cours de la Disney + jour De nombreux nouveaux contenus ont été annoncés pour le diffuseur de vidéo à la demande et bon nombre d’entre eux feront partie de l’univers cinématographique Marvel. La nouvelle série aussi écho, qui est une émanation de la série MCU oeil de faucon actes.

Echo : le spin-off de Hawkeye officiellement annoncé

Après la station VoD Disney+ commencé, ils ont rapidement essayé d’attirer la grande base de fans de la MCU Pour se lier à soi, en plus des nombreux films de la franchise que l’on peut y regarder en tant qu’abonnés, ont également été productions internes de haute qualité mise à disposition.

Le premier de ces séries MCU à part entière, WandaVision, Faucon et le soldat de l’hiver et Loki, ont déjà été achevés et cette année, à savoir le 24 novembre 2021, « Hawkeye », la quatrième série complète de l’univers cinématographique Marvel, suivra.

Mais bien que le nouveau projet, dans lequel Jeremy Renner à nouveau dans le rôle de l’archer Hawkeye aka. Clint Barton sera à l’affiche, n’a pas encore commencé, une déclinaison officielle a été présentée lors du Disney Plus Day, à savoir la nouvelle série « Echo ».

Nous savions déjà dans le mars cette année entendu pour la première fois, mais maintenant c’est enfin officiel. Dans le rôle principal, nous obtenons l’actrice Alaqua Cox pour voir qui dans le rôle de Maya López Hats, un Amérindien sourd qui a la capacité de copier parfaitement le style de combat de n’importe quel adversaire.

Le personnage sera présenté dans les six épisodes officiels de la série mère « Hawkeye » et est déjà des fans de bandes dessinées en tant que combattant aux côtés de héros comme casse-cou, Chevalier de la lune et le Vengeurs un terme. Agir en tant que scénaristes et producteurs exécutifs Etan et Emily Cohen.

Echo : Que savons-nous d’autre sur la série ?

En fait, à ce stade, il n’y a pas plus de détails sur la série et comment elle sera liée aux autres productions. Dans les comics, le père de Maya devient le chef du crime Pivot central qui l’a finalement adoptée et l’a élevée comme sa propre fille.

Qu’un nouvel acteur soit embauché pour le rôle du mafieux ou que les fans réalisent enfin leur rêve de revoir Vincent D’Onofrios comme cheville ouvrière est toujours complètement dans les étoiles. D’Onofrio a joué ce personnage dans la série Netflix Daredevil et de nombreux téléspectateurs espèrent depuis longtemps que certains personnages de cette émission seront présentés au MCU.

Nous en saurons peut-être plus lorsque la série en six parties « Hawkeye » nous dira enfin comment Echo s’intègre dans l’univers et comment il est introduit dans le MCU. « Hawkeye » commence officiellement le 24 novembre 2021 et est exclusif à Disney +.