Netflix définit le premier mois pour Squid Game: The Challenge

Netflix est prêt à revenir à la Jeu de calmar, mais ce ne sera pas avec la deuxième saison de la série fictive sud-coréenne mais avec l’émission de compétition qui s’en inspire. Alors que les fans attendaient le prochain épisode de la série originale, qui n’a toujours pas de date de première, la plateforme de streaming est prête à étendre la franchise centrée sur l’une de ses productions les plus réussies de tous les temps avec Jeu de calamar : le défi.





Now Deadline rapporte que lors de l’upfront de la société, célébré mercredi, il a été annoncé que l’émission de compétition arriverait sur l’écran du service en novembre. La série mettra en vedette 456 joueurs en compétition pour un prix en espèces de 4,56 millions de dollars, ce qui est le plus grand concours jamais offert. La série en dix parties, tout comme l’originale, verra les concurrents s’affronter pour s’éliminer dans différents jeux inspirés par Jeu de calmar et quelques nouveaux scénarios spécialement créés pour le spectacle.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Jeu de calamar : le défi pourrait ne pas être le seul projet parallèle lié à la production sud-coréenne en direction de Netflix en plus de la deuxième saison de la série, puisque des rumeurs récentes indiquaient que la plateforme envisageait de développer une version américaine de la série puisque les nouveaux épisodes de l’original pourraient prendre un longtemps pour arriver.

La série a été créée par Hwang Dong-hyuk et met en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Cho Sang-woo, Heo Sung, Wi Ha-Joon, Lee Yoo-mi, Tripathi Anupam et Kim Joo-ryeong.

En relation: Squid Game: Jeux de la saison 1 classés des plus faciles aux plus difficiles





À quoi s’attendre de Squid Game Saison 2?

Netflix

Dans la première saison de Jeu de calmar, un groupe de personnes qui traversent une période difficile de leur vie sont invités à participer à un jeu pour un gros prix. À première vue, cela semble juste une dynamique de jeu enfantine portée à un niveau supérieur, mais en réalité c’est un piège mortel, puisque ceux qui ne gagnent pas chacun des jeux, meurent jusqu’à ce qu’un seul sorte vivant et prenne l’argent.

Jung-jae, qui rejoindra bientôt le Guerres des étoiles univers sur L’Acolyte, joue Gi-hun, un homme qui se retrouve dans les jeux parce que sa vie est un véritable désastre et a besoin d’argent pour passer la journée. Après avoir survécu au dernier match, Jung-jae tente de découvrir la vérité derrière les jeux et finit par affronter le cerveau derrière la sinistre compétition, qui était toujours dans l’arène avec lui.

Au cours de la deuxième saison, il devrait retourner sur le site de l’arène pour exposer l’organisation impitoyable et se venger de tous ceux qui sont tombés pendant les matchs auxquels il faisait partie. Au-delà du retour de Seong et de sa quête pour révéler la vérité au reste du monde, Netflix n’a pas dévoilé plus de détails concernant la deuxième saison tant attendue de la série devenue un phénomène mondial.

Actuellement, Jeu de calmar est en première position des séries les plus regardées sur la plateforme, dépassant le succès de la quatrième saison de Choses étranges, Mercredi, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmeret Vol d’argent saison 5.