Google Fit est complètement renouvelé avec une nouvelle interface et un moniteur de sommeil amélioré

L’application Google Health and Sports est entièrement mise à jour: voici les nouveautés qui arrivent sur Google Fit.

La prochaine fois que vous ouvrez Google fit, l’application de santé et d’activité Google, vous trouverez bonne nouvelle annoncé par l’entreprise pour rendre cet outil encore plus utile.

Grâce à un rénovation presque complète de l’application pour Android et iOS – une autre -, Google aspire à nous offrir des informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur notre santé et notre activité tout au long de la journée, non seulement sur notre mobile mais également sur tous les appareils que nous avons associés, tels que les montres; ou des services connectés à l’application.

Parmi les changements, on retrouve une nouvelle série de des outils axés sur l’amélioration de la surveillance du sommeil, qui s’ajoutent aux fonctions de l’Assistant Google avec lequel l’entreprise nous aide à mieux dormir.

Toutes les actualités à venir sur Google Fit

La première nouveauté que nous trouverons dans l’application est présente dans le écran d’accueil de notre mobile grâce au widget Google Fit. Maintenant, en plus d’être possible de voir un résumé de nos statistiques quotidiennes, vous pouvez également ajouter un widget qui affiche les données de activités récentes, fréquence cardiaque, poids ou tension artérielle.

Quant aux fonctions de surveillance du sommeil, il est désormais possible suivre nos cycles de sommeil grâce aux applications ou appareils associés comme l’application Sleep As Android ou les montres intelligentes capables de surveiller notre sommeil.

D’autre part, Google met à jour la page des statistiques de course ou de marche, donnant la possibilité de ajouter des marqueurs sur la carte. Maintenant, en plus, il est possible célébrer les défis atteints, en les partageant avec d’autres personnes via des images ou des panneaux de statistiques.

Enfin, l’arrivée d’un nouveau interface pour l’application météo WearOS, La plate-forme de Google pour les montres intelligentes, où un nouveau widget d’exercices de respiration a également été inclus.

Toutes les nouvelles annoncées par Google commenceront à toucher les utilisateurs de Google Fit au cours des derniers jours. Ceux qui n’utilisent pas encore l’application peuvent téléchargez-le gratuitement sur Google Play et commencez à l’utiliser simplement en associant votre compte Google.

