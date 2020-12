The Mandalorian: sauvetage, retour d’un Jedi et tout ce qui s’est passé à la fin de la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « The MandalorianDin Djarin connaît enfin l’emplacement de Moff Gideon et se prépare à sauver Grogu / Baby Yoda, mais il doit d’abord trouver des alliés pour infiltrer le vaisseau de son ennemi et affronter les Dark Troopers.

‘Chapitre 16: The Rescue’ (2×08), commence par une commande demandant l’aide de Bo-Katan et Koska Reeves, bien qu’au début ils refusent et même on fait face à Boba Fett, à la fin ils acceptent en échange de récupérer le Darksaber pour obtenir la restauration de Mandalore.

Après que Mando, Cara et Boba Fett aient détourné le navire d’escorte du Dr Pershing sur Slave-I, l’équipe prend sa place et feint une poursuite pour obtenir le croiseur impérial pour leur permettre d’entrer. Alors que la fusillade commence et que Mando se précipite vers Grogu, les Dark Troopers se préparent à attaquer.

Bien que Mando parvienne à piéger la plupart des Dark Troopers dans sa soute, l’un d’eux se libère et donne à Din un combat difficile, qui ne se débarrasse du droïde qu’en le décapitant. Avant de continuer son chemin, Djarin expulse le reste dans l’espace.

Bo-Katan combattra-t-il Mando pour le Darksaber? (Photo: Disney +)

LA PUISSANCE DU DARKSABRE

Lorsque les femmes arrivent au pont de commandement, elles ne trouvent pas Gideon, puisque le chef de l’Empire est dans la cellule de Grogu le menaçant avec le Darksaber. Après avoir été acculé, Moff tente de négocier avec Mando, promettant de libérer Baby Yoda en échange de le laisser garder l’arme dont Bo-Katan aspire.

Mando est d’accord, mais c’est évidemment un piège, alors les fans de « The Mandalorian”Soyez témoin de la puissance du sabre noir et de l’acier pur de Beskar. La bataille se termine par la capture de Gideon et le sauvetage de Grogu; Cependant, la tension se déplace vers le cockpit, car il est révélé que la seule façon de récupérer le trône Mandalorian est d’arracher le sabre noir à l’adversaire.

Avant que Bo-Katan et Koska Reeves ne tentent de se battre pour l’arme, les Dark Troopers reviennent et menacent l’équipage. Ils ferment les portes blindées, mais ce n’est qu’une question de temps avant d’être attaqués, puis un X-Wing monte à bord du navire et un nouvel espoir apparaît.

Mando a enlevé son casque pour dire au revoir à Grogu à la fin de la saison 2 de « The Mandalorian » (Photo: Disney +)

LE RETOUR DE SKYWALKER

Un Jedi avec un sabre vert se débarrasse des Dark Troopers sans trop de difficulté et atteint finalement le cockpit. Il ne s’agit de nul autre que Luke Skywalker, qui a senti le pouvoir de Grogu et est prêt à le former et à le protéger.

Après un adieu émotionnel entre Mando et Baby Yoda, Grogu tend la main à Luke et R2-D2, un autre retour qui rendra définitivement les fans de « Star Wars » fous. Le Jedi prend l’enfant et lui dit au revoir en disant la phrase classique: « Que la force soit avec vous. »

La deuxième saison de « The MandalorianCela se termine par une scène post-crédits, où Fennec et Boba Fett visitent le palais de Jabba sur Tatooine, l’assassinent et prennent son trône. De plus, « The Boba Fett Book » arriverait en 2021.