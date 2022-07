Qui est Alex Stein ? Un théoricien du complot de droite harcèle AOC dans une vidéo virale

La députée de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a été harcelée sexuellement alors qu’elle montait les marches du Capitole par un théoricien du complot de droite nommé Alex Stein.

Stein a appelé AOC lors d’une vidéo selfie qui la montre marchant vers lui pour l’affronter.

C’est un tarif assez standard pour Stein, cependant, qui a fait connaître sa présence sur Internet en tant que troll et « comique » autoproclamé.

Alors qu’AOC montait les marches du Capitole, il a déclaré qu’elle était sa « latina au gros butin » préférée qui « veut tuer des bébés », faisant référence à son soutien à la décision Roe v. Wade qui a récemment été annulée.

Alors que les policiers se tenaient à côté et regardaient Stein harceler à plusieurs reprises les politiciens sur les marches du Capitole, l’AOC a qualifié « d’embêtant de travailler dans une institution qui autorisait ouvertement cela », soulignant qu’en parler ne ferait qu’inviter davantage de harcèlement.

Prouvant qu’elle avait raison, Stein a tweeté en réponse que « si seulement ils avaient le sens de l’humour, ce ne serait pas une histoire virale à chaque fois ».

Qui est Alex Stein ?

Stein est une personnalité de droite des médias sociaux connue pour troller la gauche et partager des théories du complot.

Sa biographie Twitter prétend qu’il est un « Cat Maximalist » et « Host of the Conspiracy Castle », avec environ 175 000 abonnés sur la plateforme.

La chaîne YouTube la plus active qu’il dirige, intitulée simplement avec son nom, compte 183 000 abonnés et héberge toutes ses cascades « comiques » qui impliquent généralement la politique d’une manière ou d’une autre.

Situé à Dallas, au Texas, Stein prend l’habitude de troller des politiciens comme AOC afin d’obtenir des vues et des adeptes, en exécutant diverses routines lors des réunions du conseil municipal ou en «exposant» les politiciens lorsqu’ils se promènent en public.

Plus tôt cette année, Stein est devenu semi-viral pour avoir interprété un rap unique sur l’Ukraine, le despote russe Vladimir Poutine et les prix de l’essence devant le conseil municipal de Plano, au Texas.

Après la cascade, Stein a été amené à l’émission de Tucker Carlson sur FOX News afin de parler de la façon dont il était «invité» par le gouvernement et souhaitait les rendre nerveux sur ce qu’il allait faire ensuite.

Bien qu’il ait clairement exprimé sa position politique en s’opposant au droit à l’avortement et aux mandats masqués, il ne fait pas de discrimination en ce qui concerne sa pêche à la traîne.

Alex Stein a également ciblé les républicains.

Lors d’une convention du GOP au Texas en juin 2022, Stein a filmé une vidéo où il suivait le membre du Congrès Dan Crenshaw et l’appelait à plusieurs reprises « eyepatch McCain » et un « mondialiste RINO », qui signifie « républicain de nom seulement ».

En réponse aux gros titres à propos de la confrontation, Crenshaw a tweeté « C’est ce qui se passe quand des petits garçons en colère aiment [Alex Stein] ne grandissez pas et ne pouvez pas avoir de petites amies.

Le même jour et aux mêmes étapes où il a harcelé AOC, Stein a également harcelé le membre du Congrès Adam Kinzinger, le qualifiant également de « RINO » mais le qualifiant de « traître » pour sa poursuite du rôle de l’ancien président Donald Trump dans l’insurrection du 6 janvier. .

« Vous savez, le 6 janvier n’était pas mauvais », a-t-il dit, le traitant de « salaud » et de « connard », entre autres.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.