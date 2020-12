De grandes questions que la série Ahsoka Tano pourrait résoudre

La Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ a vu de grands personnages préférés des fans revenir dans la franchise de ‘Guerres des étoiles’, tel était le cas de Ahsoka tano, qui a fait ses débuts dans les projets action en direct de la saga.

Ahsoka tano est un personnage apparu dans des séries animées, ‘La guerre des clones’ et ‘Rebelles’, plus un camée de voix ‘La montée de Skywalker’ et est devenu le protagoniste de l’épisode, ‘Le Jedi’ pendant la deuxième saison de ‘The Mandalorian’.







Bien que ses apparitions pendant la franchise aient toujours été intéressantes, elles ont également laissé de nombreuses questions à saisir. Maintenant, la série, «Ahsoka» promet de répondre à certains d’entre eux et comment cela se connecte à l’époque de la trilogie suite.

On sait que Ahsoka est vivant pendant qu’il se déroule ‘Le retour des Jedi’Cependant, les fans se demandent toujours s’il a déjà découvert la rédemption de Anakin à la fin de sa vie.

Jusqu’ou Ahsoka avait la connaissance, son maître s’était tourné vers le côté obscur de la force et est devenu Dark Vador, quelque chose qui était sur le point de la détruire.







Lors de son apparition dans le Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’, Ahsoka il a refusé de s’entraîner Bébé yoda, ou comme elle s’est révélée, Grogu, pour l’encourager à choisir sa propre voie en l’envoyant à la pierre de Tython.

Ahsoka ne peut pas le former, mais il ne fait aucun doute qu’il s’est particulièrement intéressé à Grogu. Elle s’est également avérée être une alliée fiable pour Vacarme Djarin dans le futur.

Il y a certainement un potentiel pour votre rôle dans le futur de Grogu tenir, surtout une fois qu’il a été confirmé que votre série retombées aura lieu sur la même chronologie que «The Mandalorian».







Après avoir vaincu Morgan Elsbeth en duel, Ahsoka a demandé des informations sur la localisation du Grand amiral Thrawn. L’épisode, cependant, a été interrompu avant que le public n’entende les informations qui Morgan Elsbeth Raconté Ahsoka, s’il vous a dit quelque chose.

La fidélité de Elsbeth envers son maître pourrait lui rendre difficile de révéler quelque chose, cependant, il n’avait pas beaucoup de choix avec un sabre laser au cou.







Autrefois, Ahsoka joué un rôle fondamental dans Ordre Jedi, la République et la Alliance rebelle. Dans la chronologie de la série, «Ahsoka», la Nouvelle république est déjà actif après plusieurs années et il ne faudra pas longtemps avant Luke Skywalker commencer à former les jeunes Jedi.

Certains fans pensent qu’Ahsoka aidait déjà Luke à façonner son Ordre Jedi, alors il savait qu’il entendrait l’appel de Grogu depuis Tython.







Au cours de leur bataille contre le Empereur Palpatine dans Exegol dans ‘La montée de Skywalker’, Roi entendu les voix de beaucoup Jedi. Toutes les voix que l’on pouvait entendre provenaient de Jedi morts, à l’exception peut-être de Ahsoka tano.

Personne ne sait avec certitude si Ahsoka il est vivant à ce stade de la chronologie. Certains fans ont émis l’hypothèse que le camée de la voix de Ahsoka confirmerait sa mort.