«  Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides  » est venu avec une stratégie créative pour cacher la grossesse de Penelope Cruz

Bien que la grossesse soit une chose vraiment belle, elle peut être un inconvénient pour Hollywood. Heureusement, grâce aux techniques de caméra, aux changements de garde-robe et aux reconstitutions de l’intrigue, les acteurs peuvent toujours faire leur travail tout en portant leurs enfants à l’intérieur d’eux.

Cependant, tous les acteurs ne doivent pas faire un effort supplémentaire pour cacher leurs grossesses à l’écran. Prenez Penelope Cruz, par exemple. Elle a filmé l’ensemble Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence film pendant la grossesse, tout cela grâce à un brillant directeur de la stratégie Rob Marshall mis en place pour cacher sa grossesse aux yeux des téléspectateurs.

Penelope Cruz | Pablo Cuadra / FilmMagic

Penelope Cruz a remplacé Keira Knightley dans le ‘Pirates des Caraïbes’ la franchise

Pour les deux premiers pirates des Caraïbes films, l’acteur Keira Knightly a joué le rôle féminin principal. Cependant, tout a changé en 2011 lorsque l’acteur Penelope Cruz a succédé à Knightley dans le quatrième opus de la franchise.

Dans Pirates des Caraïbes: Stranger Tides, Cruz incarne Angelica, la première femme pirate de la franchise, qui avait prévu de devenir religieuse jusqu’à ce qu’elle rencontre Jack Sparrow (Johnny Depp). Non seulement elle est amoureuse et rivale de Jack, mais Angelica est également la fille du légendaire pirate Blackbeard (Ian McShane).

«Angelica est une pirate et elle a l’esprit de pirate: délicate, manipulatrice, dangereuse quand elle doit l’être. Elle adore les jeux, mais elle a bon cœur et sa motivation est toujours bonne », expliquait Cruz à Press & Guide en 2011.« Mais elle a une origine religieuse et des valeurs très fortes. Elle est donc pleine de contradictions et je pense que c’est ce qui rend le personnage si intéressant.

Bien que Cruz préfère filmer des films plus petits avec moins d’action, elle a qualifié le fait de faire partie du film de superproduction d’escrocs de «grand privilège».

«J’ai trouvé un personnage très intéressant dans un film qui est vraiment grand et cela m’a donné l’occasion de voir comment ces films sont réalisés», se souvient avec tendresse Cruz. «Et j’aime le monde des pirates parce qu’il est si attrayant et si intéressant. Donc, pour de nombreuses raisons, c’était génial. Je me sens tellement chanceux de pouvoir faire partie de ce film. «

Penelope Cruz a découvert qu’elle était enceinte pendant le tournage du film

Pour se préparer à son rôle d’Angelica, Cruz s’est entraînée pendant deux mois pour apprendre à manier une épée et à aborder correctement les scènes de combat.

Alors qu’elle a rapidement compris les différentes techniques nécessaires pour réaliser des scènes d’action crédibles, la participation de Cruz à ces clips était devenue limitée après avoir découvert qu’elle était enceinte de son premier enfant juste avant le début du tournage.

Ne voulant pas la remplacer dans le film, le réalisateur Rob Marshall a proposé un plan ingénieux pour dissimuler la grossesse de Cruz pendant le tournage – qui par hasard incluait sa sœur cadette Monica Cruz!

Monica Cruz étant également actrice et danseuse, Marshall a décidé de l’embaucher en tant que double du corps de Penelope pour ces scènes délicates de combat à l’épée.

Et Monica s’est rapidement avérée être un doublé parfait pour sa sœur, car elle a exécuté de manière experte toutes les scènes d’action auxquelles Penelope n’a pas pu participer.

«J’ai fait quelques mois de formation et j’ai fait ce que j’étais capable de faire, mais je ne pouvais pas tout faire, juste ce qui était sûr», a expliqué Cruz au Telegraph en 2011. «Monica est arrivée à la fin pour faire quelques scènes . Elle est danseuse et très bonne avec une épée parce qu’elle a elle-même fait un film.

Le réalisateur Rob Marshall a aimé travailler avec les sœurs Cruz sur le film

Travailler aux côtés de sa sœur cadette a peut-être été amusant pour Cruz, mais c’était aussi agréable pour Marshall, qui a jailli de son temps à filmer le film avec les frères et sœurs qui se ressemblent tout en parlant avec The Telegraph.

«Vers la fin du tournage, nous avons demandé à Monica de nous aider pour certains des plans parce que nous avions besoin d’une silhouette différente, donc toute la famille a commencé à travailler sur le film», a-t-il déclaré.

Il nous semble que Pirates des Caraïbes: Stranger Tides n’était pas seulement un film d’action fantastique. C’était aussi une affaire de famille!