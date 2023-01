Les Power Rangers de Mighty Morphin reviennent à l’écran dans une exclusivité Netflix Reunion Special

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30e anniversaire spécial retrouvailles mondiales le 19 avril sur Netflix.

La méga franchise de super-héros live-action Power Rangers fait ses débuts en 1993 avec Power Rangers puissants de Morphin. La série bourrée d’action a rapidement explosé en popularité, devenant un phénomène de la culture pop des années 90 au début des années 2000. Le succès de Power Rangers puissants de Morphin a engendré 3 longs métrages et 30 saisons de la franchise populaire, qui est toujours à l’antenne aujourd’hui. Bien que chaque saison affiche différentes itérations des équipes des Rangers, les principes fondamentaux et directeurs – initialement décrits dans Puissant Morphin – pour chaque équipe de super-héros reste la même. Compte tenu du succès et de l’héritage de la saison d’entrée, Power Rangers puissants de Morphin rejoint la liste des classiques redémarrés et reviendra sur les écrans cette année dans un spécial réunion, selon une annonce de Netflix mardi.

Netflix s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’émission spéciale de retrouvailles intitulée Mighty Morphin Power Rangers : Une fois et toujours. L’émission spéciale scénarisée et autonome du 30e anniversaire sera présentée le 19 avril et prévoit de réunir certains des Rangers les plus appréciés de la franchise, notamment les stars originales David Yost dans le rôle de Billy / Blue Ranger, Walter E. Jones dans le rôle de Zack / Black Ranger et Barbara Goodson, le voix de Rita Repulsa. Le casting supplémentaire confirmé comprend Catherine Sutherland en tant que deuxième Puissant Morphin Pink Ranger Kat, Steve Cardenas comme deuxième Puissant Morphin Red Ranger Rocky, Karan Ashley comme deuxième Puissant Morphin Yellow Ranger Aisha, Johnny Yong Bosh comme deuxième Puissant Morphin Black Ranger Adam, Richard Horvitz comme Alpha 5 et Charlie Kersh comme Minh, la fille de l’original Yellow Ranger Trini.

David Yost est surtout connu pour son rôle de Billy Cranston, l’un des premiers « adolescents avec attitude » sélectionné pour devenir Ranger. Il a dépeint le Blue Power Ranger dans le Puissant Morphin série et est facilement devenu l’un des favoris des fans de la franchise. Billy était le seul Ranger original à avoir duré tout au long de la série MMPR et le deuxième Power Ranger le plus ancien de la franchise. Yost s’est rendu sur Twitter pour exprimer son enthousiasme à l’idée de revenir dans la franchise en tant que Billy.

Les détails de l’intrigue sont toujours en cours, cependant, l’équipe derrière la réunion à venir a décrit la spéciale à EO.

« Les Rangers se retrouvent face à face avec une menace familière du passé. Au milieu d’une crise mondiale, ils sont à nouveau appelés à être les héros dont le monde a besoin. Inspiré du mantra légendaire de la franchise « Once a Ranger, Always a Ranger », Once & Always rappelle à tous que lorsque vous devenez un Ranger, vous faites toujours partie de la famille des Rangers et êtes toujours le bienvenu.





La famille des Rangers se réunit dans un teaser Netflix pour le spécial 30e anniversaire

Power Rangers est une saga fantastique de super-héros de longue date qui continue de conquérir le cœur du public 30 ans après sa saison d’entrée, Power Rangers puissants de Morphin. La série d’action en direct est basée sur la franchise japonaise de tokusatsu Super Sentai et poursuivra son adaptation américaine dans la 30e saison à venir intitulée Fureur cosmique des Power Rangers. Bien que les détails de l’intrigue soient encore à venir pour la réunion, Netflix a publié un aperçu des coulisses de la réalisation de la prochaine spéciale du 30e anniversaire. Mighty Morphin Power Rangers : Une fois et toujours mardi.

La vidéo de deux minutes est empreinte de nostalgie, rappelant au public les stars bien-aimées des Power Rangers qui seront bientôt à nouveau à l’écran dans la prochaine spéciale. Cependant, c’était aussi un rappel doux-amer des anciens membres de la distribution qui ne peuvent pas participer à la réunion. Les absences les plus notables de la réunion seront Thuy Trang – qui a joué le rôle du Ranger jaune original Trini Kwan – et Jason David Frank – qui a joué le rôle du Ranger vert original Tommy Oliver – en raison de la mort prématurée des deux acteurs. Chaque membre de la distribution a exprimé son enthousiasme à revenir pour reprendre ses rôles pour les supporters de longue date. Selon David Yost, la spéciale incarne toujours de nombreux éléments de base de Power Ranger, tout en présentant une version différente de la série MMPR classique.

Découvrez les retrouvailles sincères et le premier regard exclusif sur Mighty Morphin Power Rangers : Une fois et toujours sous.