« The Mandalorian »: qu’adviendra-t-il de Cara Dune après le licenciement de Gina Carano

Après des mois de controverse sur les réseaux sociaux, Gina Carano a été licenciée par Lucasfilm et ne fera plus partie de l’univers de Guerres des étoiles. L’ancien combattant de MMA a joué Cara Dune pendant les deux premières saisons de « The Mandalorian»Et était également sur le point d’avoir sa propre série dérivée.

Cependant, le studio a décidé de couper les liens avec elle. Contrairement à d’autres cas de stars de la télévision qui ont été licenciés, de nombreuses personnes soutiennent la décision qu’il a prise Disney avec cette affaire, mais en même temps, vous manquerez également le personnage, qui était un favori des fans de l’univers de Guerres des étoiles.

Oui ok Guerres des étoiles a encore beaucoup à offrir et « The Mandalorian« Peut se passer Dune en tant que personnage, il serait toujours préférable de conserver une sorte de continuité avec ce qui lui est arrivé dans le récit de l’histoire. Dune Il a peut-être été un personnage uniquement pour les batailles, mais son histoire a eu de la substance après avoir trouvé sa place en tant que Maréchal de la Nouvelle République.

Maintenant, il est évident qu’elle ne reviendra pas, donc un nouvel univers de possibilités s’ouvre pour le personnage et pour Disney Plus par rapport à d’autres questions. Que se passera-t-il avec Face à la dune dans le futur maintenant que Gina Carano ne l’interprète plus? Sera-t-il joué par une autre actrice ou sera-t-il éliminé pour toujours?

QUE SE PASSE-T-IL À CARA DUNE APRÈS LE RENVOI DE GINA CARANO DANS «THE MANDALORIAN»

Gina Carano a été licenciée par Lucasfilm (Photo: Disney Plus)

Face à la dune aurait fait une apparition sur le saison 3 de « The Mandalorian», Quelque chose de plus que certain à cause de ce qui est arrivé au personnage. Quand la deuxième saison se termine, Dune est toujours à bord du navire de Moff Gideon avec Din Djarin et le reste de l’équipe de sauvetage de Bébé Yoda, après avoir vu Luke Skywalker à lui seul abattre un bataillon entier de Dark Troopers.

En tant qu’allié ferme de j’envoie, le chasseur de primes aurait sûrement rappelé Face à la dune à chaque fois j’avais besoin d’un coup de main. Parmi le groupe de nouveaux projets Guerres des étoiles dans Disney Plus annoncé était « Rangers de la Nouvelle République», Un dérivé basé sur les exploits de pilotes de X-Wing Quoi Trappeur Wolff Oui Carson Teva, qui sont apparus sporadiquement dans « The Mandalorian».

Ces courageux pilotes tentent désespérément de ramener la paix dans une galaxie encore sous le choc du gouvernement tyrannique de la Empereur Palpatine, et dans le saison 2 de « The Mandalorian», Vous aurez recruté Face à la dune pour sa cause, faisant d’elle un maréchal officiel de la Nouvelle république dans Nevarro. Cette position aurait sûrement signifié que Dune va tomber « Rangers de la Nouvelle République » dans quelque moment.

Le contrôleur pourrait avoir besoin de l’aide de Cara Dune à l’avenir (Photo: Disney Plus)

Enfin, des rapports non confirmés suggèrent que Lucasfilm a envisagé de donner Dune sa propre série dérivée. On ne sait pas si ce concept a été annulé en raison d’une controverse croissante ou n’a jamais été sérieusement envisagé. Cependant, il est clair que Face à la dune avait un bel avenir dans Guerres des étoiles, soit en « The Mandalorian« , »Rangers de la Nouvelle République»Ou dans un projet complètement différent.

La récente annonce de Lucasfilm sur Carano adoucir le coup en réitérant que Carano « n’a pas d’emploi actuellementPar l’entreprise, mais cela ne signifie pas que l’histoire de Dune il n’aurait pas continué dans de meilleures conditions. En termes de destination Face à la dune alors un nouveau casting est certainement une option.

Fans de « The Mandalorian«Ils rêvent déjà de leurs actrices préférées pour le rôle, et les précurseurs incluent actuellement Lucy Lawless, Lana Parrilla Oui Katy O’brian. Les trois actrices seraient les bienvenues dans le casting, capables de reprendre là où elles s’étaient arrêtées. Gina Carano, mais aussi d’apporter de nouvelles dimensions au personnage au début de sa carrière de Maréchal de la Nouvelle République.

Cara Dune devait apparaître dans les futurs projets Disney Plus (Photo: Disney Plus)

De trois, Lucy Lawless semble être le favori, avec l’actrice de « Xena: princesse guerrièreCapable d’équilibrer sans effort la chaleur du caractère et l’intimidation redoutable. Guerres des étoiles Il a reformulé de nombreux autres rôles importants, mais le changement a toujours été loin d’être évident. Caractères masqués comme Boba Fett, R2-D2 Oui Chewbacca ils ont changé d’acteur au fil des ans.

Dans certaines circonstances, des doubleurs animés de Guerres des étoiles ont été remplacés, tels que Général Leia dans Résistance Star Wars. Cependant, le casting de l’un des principaux visages en direct de « The Mandalorian«Est une proposition complètement différente. Toute refonte risque de choquer les téléspectateurs, et cela est particulièrement vrai pour un petit casting serré comme celui de la série. Disney Plus.

Autant que Lucy Lawless près de Pedro Pascal être une proposition alléchante pour la saison 3 de « The Mandalorian« , Le monde de Guerres des étoiles pourrait être mieux servi en éliminant simplement Face à la dune. Ça ne fait aucun doute que Dune avait plus à donner en tant qu’agent des forces de l’ordre Nevarro, mais son arc de personnage avait déjà été achevé dans le saison 2 de « The Mandalorian».

Cara Dune était l’une des préférées des fans jusqu’à ce que Gina Carano fasse sensation sur les réseaux sociaux (Photo: Disney Plus)

Il n’y a pas de fils d’intrigue non résolus, d’arcs thématiques persistants ou de questions sans réponse qui ne peuvent être résolus que par la présence continue de Face à la dune. En outre, l’objectif de la saison 3 de « The Mandalorian«Sera ailleurs. Din Djarin Oui Bo-katan kryze besoin de résoudre leurs difficultés avec le Sabre noir, tandis que Grogu doit sortir du lycée Jedi de Luke Skywalker.

Alors qu’un retour à Nevarro aurait pu être bon, la présence de Carano ce n’est pas nécessaire pour « The Mandalorian« Avancez, et cela n’a pas été officiellement confirmé pour »Rangers de la Nouvelle République». Au lieu de risquer la crédulité avec une relance ou un remplacement, Guerres des étoiles tu peux juste te passer Face à la dune où il est et quitter le personnage, aussi malheureux qu’il soit.