Si le dictionnaire de votre mobile Android ne reconnaît pas certains mots, il vous suffit de les ajouter pour le rendre encore plus complet. Donc vous pouvez le faire.

Utilisez votre propre vocabulaire lorsque vous écrivez sur votre mobile Android Cela peut être compliqué, car le clavier ne reconnaît pas ces mots très personnels que vous utilisez avec votre famille et vos amis.

Pour éviter que la correction automatique du clavier ne vous dérange dans ces situations, le plus simple est que ajoutez vos propres mots au dictionnaire Android. Ainsi, lors de leur utilisation, le clavier ne les corrigera pas automatiquement ou n’indiquera pas qu’ils sont erronés.

L’ajout de mots à votre dictionnaire Android est un processus simple que nous expliquons comment effectuer dans les lignes suivantes.

Comment ajouter de nouveaux mots à votre dictionnaire Android

Le dictionnaire par défaut de votre appareil Android est très utile, car il permet au clavier de suggérer des mots et apporter des corrections à ceux que vous avez déjà écrits.

De toute évidence, ce dictionnaire n’a pas le des mots particuliers que vous utilisez dans votre cercle proche, par exemple, l’expression « acho », caractéristique d’Estrémadure et de Murcie.

Pour résoudre ces petits problèmes, vous pouvez adapter le dictionnaire à votre propre vocabulaire en ajoutant ces mots qu’il ne recueille pas. Le processus est simple, les étapes à suivre sont les suivantes:

Entrez vos paramètres mobiles. Cliquez sur l’option « Langue et saisie de texte ». Cliquer sur « Clavier virtuel » puis sur Gboard, le clavier Google. Dans le menu des paramètres, sélectionnez « Dictionnaire ». Dans le dictionnaire, Choisir la langue installé sur le téléphone auquel vous allez ajouter un nouveau mot. Cliquer sur « Dictionnaire personnel ». Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit. Dans la première barre de texte, écris le mot que tu vas ajouter, tandis que dans le second, vous devez saisir une forme abrégée, une sorte de raccourci pour écrire ce terme plus rapidement.

Voici les étapes à suivre pour ajouter un mot au dictionnaire Android. Le processus est expliqué à partir d’un mobile OnePlus, mais les étapes sont similaire dans les terminaux d’autres fabricants.

Tout cela consiste à entrer Paramètres> Langue et saisie de texte, à saisir les paramètres de votre clavier et, ensuite, dans la section « Dictionnaire ». De là, vous pouvez ajouter tous les termes que vous souhaitez et ainsi personnaliser votre dictionnaire Android. Si tu veux supprimer tout mot ajouté, vous pouvez le faire à partir de la même section.

