iPhone 14 Pro : l’appareil photo de 48 mégapixels permet au module de caméra de grandir

Le module de caméra de l’iPhone 14 Pro serait légèrement plus grand et plus épais que son prédécesseur. Selon un analyste d’Apple, l’explication est simple.

Le leaker Max Weinbach a récemment publié sur Twitter un dessin schématique, qui montre soi-disant la construction et les dimensions de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Le schéma révèle que le module de caméra de l’iPhone à venir augmentera d’environ cinq pour cent, rapporte Macrumors. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo révèle la raison de cela dans un tweet dans le cadre du schéma de fuite : Le module de caméra grandit car la caméra de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro a besoin de plus d’espace.

Le module caméra grandit en largeur et en hauteur

Alors que la largeur et la hauteur du module de caméra sur l’iPhone 13 Pro Max étaient de 35,01 millimètres et 36,73 millimètres, selon le schéma sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, elles devraient être de 36,24 millimètres et 38,21 millimètres. Selon Macrumors, cela correspondrait à une augmentation d’environ cinq pour cent.

Selon Kuo, un capteur de caméra plus grand devrait également contribuer à la croissance du module. Selon les informations de Kuo, la longueur diagonale du capteur devrait être augmentée de 25 à 35 % par rapport à l’iPhone 13 Pro.

Déjà en janvier, il y avait un rapport selon lequel Apple devrait installer un appareil photo de plus de 12 mégapixels dans l’iPhone 14 Pro pour la première fois depuis l’iPhone 6s.

Le schéma « confirme » également l’évidement en forme de pilule dans l’affichage

Toujours en janvier, une photo a fait surface qui montre prétendument un écran iPhone 14 Pro où l’encoche a été remplacée par une en forme de pilule et une ronde. Ce changement de conception semble également confirmer le schéma qui est maintenant apparu – devrait-il être réel.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas commenté la mise à niveau vers un appareil photo de 48 mégapixels, ni la découpe en forme de pilule pour les capteurs et l’appareil photo à l’écran. Les informations officielles sont toujours disponibles lors de la présentation iPhone à l’automne.