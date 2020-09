L’épée Viking placée sur le côté gauche du guerrier l’a probablement préparé à la “ vie après la mort du miroir ”

Des archéologues norvégiens ont mis au jour la tombe vieille de 1100 ans d’un guerrier viking, dont l’épée en acier était placée dans un endroit inhabituel: sur son côté gauche.

Bien que la position sinistrale de l’épée soit encore quelque peu déroutante, une théorie est que les Vikings percevaient l’au-delà comme une image miroir du monde réel, donc quiconque a enterré ce guerrier en a peut-être été responsable, a déclaré Raymond Sauvage, responsable du projet de fouille et un archéologue au Musée universitaire de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU). Selon cette théorie, le guerrier aurait été gaucher et porter l’épée à sa hanche droite, de sorte que l’épée de 2,6 pieds de long (80 centimètres) a simplement été enterrée sur ce qui aurait été son côté “miroir”, a déclaré Sauvage .

“Habituellement, les épées dans les tombes vikings sont placées sur le côté droit”, a déclaré Sauvage à Live Science dans un e-mail. “Normalement, un guerrier [fasten] son épée sur le côté gauche “afin qu’elle puisse être retirée par la main droite. Cette divergence – c’est-à-dire que les Vikings ont enterré leurs épées du côté opposé du corps à l’endroit où les armes étaient généralement portées – a conduit certains archéologues à penser que les Vikings croyaient en un “monde miroir” après la mort.

“L’idée est que ce placement doit refléter certaines croyances qui étaient importantes dans les rites mortuaires”, a déclaré Sauvage, ajoutant que “d’autres [Viking] les éléments sont souvent placés en miroir de ce qui est normal. Plusieurs archéologues pensent donc que cela peut refléter la croyance qu’ils ont compris que l’au-delà était le reflet du monde normal. “

Les Vikings n’étaient pas seuls dans cette croyance du miroir après la mort. “C’est une notion qui existe dans plusieurs croyances et religions, à travers le temps et l’espace”, a déclaré Sauvage.

Enterré ensemble

Les archéologues ont trouvé cette tombe viking et d’autres avant un projet de construction de route dans le village de Vinjeøra, dans le centre de la Norvège. Jusqu’à présent, les équipes de fouilles ont trouvé une dizaine de tumulus contenant une vingtaine de tombes, dont celles de deux maisons mortuaires et de trois tombes de bateaux, qui ont été fouillées en 2019. La nouvelle fouille a révélé que l’un des monticules contenait trois tombes: le guerrier enterré avec l’épée placée à gauche, ainsi qu’une lance, une hache et un bossage de bouclier (le matériau rond, généralement en métal lourd, au centre du bouclier); une tombe avec une large hache; et un enterrement de crémation avec des artefacts généralement associés à des sépultures féminines, y compris une broche ovale, des ciseaux et des perles.

«Nous ne connaissons pas encore leur relation exacte et leur chronologie, mais nous le découvrirons lors de notre étude de la découverte», a noté Sauvage. Cependant, ces trois personnes enterrées sont probablement liées, a-t-il déclaré. «À Vinjeøra, nous constatons que les enterrements étaient souvent réutilisés, et il était important de rester près des ancêtres». Dans la société nordique, le culte ancestral était une partie importante de la vie quotidienne, “et nous pensons que cela peut se refléter dans cette manière de réutiliser les tombes à travers les siècles et de les situer proches les unes des autres”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs prévoient de radiographier l’épée Viking, qui montrera ce qui se cache sous la corrosion, comme des ornements ou des motifs de soudure sur la lame. (Crédit d’image: Ellen Grav Ellingsen / NTNU University Museum; CC BY-NC-ND 4.0)

L’équipe a déjà recueilli quelques détails sur l’enterrement de l’épée. «Le fait qu’il ait été enterré avec un ensemble complet d’armes nous dit qu’il s’agissait d’un guerrier, et à l’époque des Vikings et au début du Moyen Âge, la plupart des guerriers étaient des hommes libres qui possédaient leurs propres fermes», a déclaré Sauvage dans un communiqué de NTNU.

Cette interprétation correspond au site, qui était une ferme à l’époque viking, qui a duré de la fin du VIIIe au début du XIe siècle. «La loi du Moyen Âge dictait qu’un fermier devait se procurer des armes», a poursuivi Sauvage. «D’abord, vous deviez obtenir une hache et un bouclier, et finalement vous pourriez aussi avoir une lance et une épée.

Une étude des restes incinérés est en cours, mais nous espérons qu’elle révélera l’âge, le sexe et tout signe physique de maladie de l’individu.

Les restes incinérés sont lourds, au moins plusieurs livres, ce qui est inhabituel dans la culture viking. “Une étude réalisée il y a plusieurs années a montré que les tombes de crémation de l’âge du fer ne contiennent en moyenne qu’environ 250 grammes [0.5 lbs.] d’os “, a déclaré Sauvage.” Un corps humain mort qui est incinéré, en revanche, brûle jusqu’à environ 2 kilos [4.4 lbs.] des os. “

Dans les anciennes sagas vikings, les os ancestraux étaient considérés comme ayant des propriétés magiques, telles que donner de la force aux gens et guérir les maladies, a déclaré Sauvage. Peut-être que ces os «manquants» ont été utilisés à ces fins, a-t-il dit. Dans ce cas, tous les restes de la femme semblent être présents, en fonction du poids de la crémation, bien que les archéologues aient également trouvé des os d’oiseaux dans l’enterrement.

L’équipe prévoit de terminer les fouilles, qui sont financées par l’Administration norvégienne des routes publiques, cet automne.

