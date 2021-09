Voici pourquoi certains et si…? Les personnages ne ressemblent pas à leurs acteurs MCU

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? est quelque chose d’une particularité quand vous le regardez sur la surface. Le spectacle animé a des personnages exprimés par les mêmes acteurs qui apparaissent dans l’action en direct MCU des films et des émissions, certains exprimés par de nouveaux acteurs qui ressemblent à leurs homologues en direct, puis il y a ceux qui ressemblent à des personnages complètement différents. Alors, qu’est-ce qui a causé cette gamme de différences dans l’apparence des personnages Marvel bien connus? Eh bien, cela se résume essentiellement à cette histoire de « trucs juridiques ».

Dans les quatre épisodes de Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous avons vu des versions animées de certains des plus grands héros de Marvel dans de tout nouveaux scénarios, mais si vous regardez Doctor Strange et Steve Rogers, ils ressemblent tous les deux aux acteurs qui ont joué les personnages à l’écran, même si Rogers était exprimé par Josh Keaton et non par Chris Evans. Si toutefois vous prenez Black Widow comme exemple, son apparition à l’écran dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? ne ressemble pas à Scarlett Johannson ou à Lake Bell, qui exprime en fait la version animée de l’assassin.

Paul Lasaine, chef décorateur de l’émission, s’est adressé à ComicBook.com sur la façon dont lui et l’équipe ont tenté de faire Et qu’est-ce qui se passerait si…? les personnages ressemblent à ce que les gens attendraient jusqu’au point où les avocats de Disney leur ont dit le contraire.

« Je peux mentir et vous dire que c’est fait exprès, ou je peux vous dire la vérité et vous dire que ce sont généralement des problèmes juridiques », a déclaré Lasaine. « Il y a des personnages auxquels nous sommes autorisés à prendre leurs ressemblances, parce que ce n’est pas seulement la ressemblance d’un personnage. C’est un acteur, c’est la ressemblance d’un être humain, et il y a des aspects juridiques. Je ne sais même pas jusqu’où ça va, mais il y a certainement des personnages qui nous ont dit : « Non, tu ne peux pas avoir leur ressemblance. Tu dois reculer un peu. » Certains, on nous a dit : ‘Vous devez les faire ressembler davantage à ça.' »

Le designer a ensuite félicité le créateur de personnages Ryan Meindering, qui n’était pas seulement responsable de la création du look du Et qu’est-ce qui se passerait si…? personnages, mais était également responsable des versions d’action en direct que nous avons appris à connaître et à aimer.

« Je veux dire, nous pourrions les faire ressembler exactement à ces personnages si nous le voulions », a déclaré Lasaine. « Je veux dire, Ryan Meinerding est notre concepteur de personnages. Il a conçu la plupart des MCU personnages pour commencer de toute façon. Donc, il n’y a pas une seule personne sur la planète qui serait capable de mieux frapper ces ressemblances que ce type. Et si quelque chose ne leur ressemble pas, c’est parce qu’on lui a dit de ne pas le faire. Et c’est généralement la raison, c’est parce que nous n’avons tout simplement pas le droit de le faire. »

Tandis que Et si… de Marvel ? semble être une petite envolée par rapport aux autres propriétés de Marvel, il y a eu de nombreux indices selon lesquels la série pourrait ne pas être aussi décousue de la MCULe scénario principal de ce qu’il semble, en particulier avec les possibilités du multivers qui entrent maintenant en jeu. Les quatre premiers épisodes sont désormais disponibles sur Disney +, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine.

Sujets : Et si ?, Disney Plus