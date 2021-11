Qu’est-il arrivé à Nathan Valencia? Un étudiant de l’Université du Nevada décède après un événement de boxe de fraternité

Pet Rouleau Épilateur Cheveux Collant Est Bleu-Après-Vente Garanti Et Intime-Vitesse

Caractéristiques: 1. Nettoyage simple et rapide: ce dispositif coller les cheveux de maison vous offre un moyen pratique et facile à enlever les poils d'animaux, les peluches et la poussière de votre maison et des vêtements. 2. Applicable pour: il est applicable pour les vêtements, meubles, canapés, sièges d'auto, tapis, tissus d'ameublement et d'autres éléments que vous souhaitez nettoyer. 3. Facile à transporter: avec un poids léger et sa taille portable, il est facile et pratique à transporter et à utiliser. 4. Performance simple et rapide: il peut rapidement enlever les débris et les poils d'animaux. 5. Facile à utiliser: il suffit de faire reculer la brosse à épiler et-vient à plusieurs reprises sur la surface à nettoyer dans un court laps de temps. La description: Ce dispositif de collage de cheveux, vous offre un moyen pratique et facile à enlever les poils d'animaux, les peluches et la poussière de votre maison et des vêtements, et il peut rapidement enlever les débris et les poils d'animaux. Caractéristiques: Couleur: rouge, bleu (facultatif) Taille: 19.5 * 19 * 5cm Classification: soins de la fourrure Emballage inclus: 1 * dispositif de collage des cheveux Remarques: 1. S'il vous plaît permettre erreur 0-1 pouces grâce à la mesure manuelle. Merci pour votre compréhension. 2. moniteurs ne sont pas calibrées même, couleur de l'article affiché dans les photos peut montrer un peu différent de l'objet réel.