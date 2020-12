Le tournage de Batman est presque terminé après plusieurs retards

Matt Reeves commence à boucler la production Le Batman. Après des mois de démarrage et d’arrêt, avec une pause prolongée et inattendue, il semble que Reeves se prépare pour le processus de post-production. Le Batman était au tout début du tournage lorsque la crise mondiale de la santé publique y a mis un terme, ainsi que toute autre production majeure qui se déroulait au début du mois de mars. Alors qu’ils étaient obligés d’arrêter la production, Reeves a pu créer une bande-annonce qu’il a lancée en août et qui a époustouflé les fans de DC.

L’acteur Jay Lycurgo a confirmé que Le Batman termine la production pendant le week-end. Lycurgo peut être vu dans la bande-annonce de Batman, portant du maquillage de crâne et pleurant. « Batman est emballé pour le voyou qui pleure », dit Lycurgo dans la légende de l’image. Il n’a fourni aucune autre information dans son message sur les réseaux sociaux. Le réalisateur Matt Reeves est assez silencieux sur les réseaux sociaux depuis septembre de cette année, date à laquelle la production a repris son plein.

Tandis que Le Batman se prépare à terminer la production, il faudra encore un certain temps avant que les fans de DC puissent voir le film. Initialement prévu pour ouvrir en octobre 2021, le film tant attendu sera désormais présenté en mars 2022. Cela devrait donner à Matt Reeves suffisamment de temps pour faire composer le film tout en se préparant à la série préquelle de HBO Max, qui vient de perdre son showrunner. Terence Winter n’a pas fourni d’explication pour s’éloigner du projet et le studio a refusé de commenter. La recherche d’un nouveau showrunner pour le spin-off TV est actuellement en cours.

La série préquelle de Batman n’a pas encore de date de sortie, mais elle sera diffusée après l’ouverture du film dans les salles. La série sans titre se déroule pendant « Year One », qui est la première année de la carrière de lutte contre le crime de Bruce Wayne. On pense que l’émission se concentrera sur les forces de l’ordre de Gotham City et leur réaction à un justicier masqué courant dans les rues, raconté à travers les yeux d’un flic tordu. La série a enthousiasmé les fans de DC d’avoir un meilleur aperçu de la nouvelle version de Gotham City que Matt Reeves a créée.

Dès le début, Matt Reeves a promis aux fans de Batman que son film ne ressemblerait à aucune des autres apparitions sur grand écran du Caped Crusader. La première bande-annonce de Le Batman a solidifié ces promesses, et la série préquelle sans titre ira probablement encore plus loin dans le développement de la nouvelle version de Gotham City aux yeux des fans de longue date. Pour l’instant, il semble que Reeves prendra une pause de vacances avant de replonger dans le monde de Bruce Wayne et Gotham City. En attendant une nouvelle confirmation des médias sociaux du réalisateur, vous pouvez consulter le post Instagram de Jay Lycurgo sur la production de wrapping sur Le Batman.

Sujets: The Batman, Batman